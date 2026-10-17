Detuvieron en Argentina a hombre requerido por la rapiña a sucursal del Banco República de Pando

Inti Camilo Cuba Vignolo de 38 años, quien estaba requerido por el robo al Banco República de Pando a finales de agosto, fue detenido este sábado en la provincia argentina de Entre Ríos .

Además de estar requerido por el robo de unos US$ 425.000 de la sucursal bancaria de Canelones, también lo estaba por un delito de homicidio cometido en marzo en Montevideo.

La captura se realizó durante un control en ruta de la localidad entrerriana de Brazo Largo . Según las investigaciones de las policías uruguaya y argentina, el implicado planificaba volver a territorio uruguayo .

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Durante el procedimiento se incautó una pistola , un revólver , medio kilo de sustancia que es compatible con cocaína , siete celulares y dinero en efectivo compuesto por 2.000 dólares, 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos.

Las autoridades de ambos lados del río de la Plata se encuentran realizando las coordinaciones del caso.

Por el robo millonario ya hay tres imputados, al tiempo que continúa prófugo Alexander Cosella Cabrera de 32 años, dijeron desde la Policía canaria a El Observador.

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Foto: captura Google Maps

El hecho ocurrió un lunes laboral que quedó en medio del domingo 23 y el martes feriado del 25 de agosto. Cinco delincuentes llegaron en un vehículo de alta gama hasta el banco a las 17:47.

Uno de los delincuentes —el que actuó con la cara descubierta— se bajó del auto e ingresó a la sucursal del banco, mientras que los otros tres (con sus caras cubiertas) lo hicieron apenas un minuto después. En el auto permanecía un quinto delincuente esperando.

En apenas un minuto los delincuentes robaron de las cajas de la sucursal $ 10.000.000, US$ 70.000 y € 90.000. A las 17:49, entonces, los delincuentes se retiran con la "rapiña consumada". Subieron al auto Mercedes Benz negro —que había sido robado en octubre del año pasado— y emprendieron la huida.

A esa misma hora la Policía recibió los primeros llamados: un aviso al 911 y una alerta de un botón de pánico activada desde el banco. El primer móvil llegó a las 17:52 al lugar, dijo el jefe policial.

A las 18:04 los delincuentes chocaron el Mercedes Benz en la Ruta 101. Es allí que los delincuentes bajaron corriendo del auto y entraron al frente de una casa en busca de otro vehículo en el que huir. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad.

Primero intentaron robar el auto que estaba estacionado y exigieron a los propietarios (amenazas con arma de fuego mediante) las llaves, pero la mujer —según declaró a varios medios en las últimas horas— les dijo que no la tenía.

Es entonces que se retiraron corriendo e interceptaron a una camioneta Fiat Fiorino, que consiguieron robar para seguir la fuga. Esta camioneta fue encontrada por la Policía 48 horas después en Montevideo.