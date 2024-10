Detuvieron a un hombre que acosó a una influencer en el local del Centro en el que trabaja y golpeó a un policía que la defendió

Este lunes sobre las 11:00 un policía del área de Capturas Internacionales de Interpol circulaba de particular por las calles Paraguay y 18 de Julio cuando se cruzó a una mujer que le pidió ayuda porque un hombre la estaba acosando "con vocabulario no adecuado" en el local de artículos tecnológicos en el que trabaja.

Minutos después otros oficiales llegaron al lugar mientras se desarrollaba la pelea y detuvieron al hombre denunciado, de 27 años, que se negó a dialogar con los funcionarios.

La mujer que denunció el acoso se llama Shulisa Peña y es influencer en Instagram y Tik Tok. Consultada por las autoridades, declaró que el implicado "la viene acosando en redes sociales" hace más de una semana.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Peña aseguró que el detenido es conocido por "acosar a otras chicas".

"Esta persona claramente está mal de la cabeza, hace dos semanas me hace instagrams falsos a mi, a mis amigas, me llegó a comentar 'ojalá te roben otra moto o tengas un accidente', me advirtió que vendría a mi trabajo y hoy lo hizo", alertó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shuli Peña (@shuuliiiiiii)

"Por suerte la puedo contar y un cliente que forma parte de la Policía intervino (para) ayudarme, sino él se me venía arriba", continuó la influencer, quien ya hizo la denuncia pero marcó que necesita ayuda de la gente para que "la Justicia haga algo", si no su caso "volverá a quedar en la nada" y el hombre "podría llegar a algo peor".

Además de la denuncia de acoso de Peña, el oficial también denunció al involucrado por un delito de atentado. En la pelea sufrió lesiones leves en el cuello.

Fuentes policiales indicaron que el hombre tiene antecedentes por violencia doméstica e incluso rompió una tobillera electrónica que le colocaron por uno de estos casos.