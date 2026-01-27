Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  22°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / HOLOCAUSTO

Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto: los mensajes de los políticos uruguayos honrando la memoria y velando por respeto

Desde el gobierno de Yamandú Orsi, la Cancillería publicó un comunicado para honrar la "memoria de los seis millones de judíos y las millones de víctimas de todos los credos asesinadas por el régimen nazi"

27 de enero 2026 - 12:46hs
G_rUM5UXsAA5O-w
X: @Cybertario

En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, varios políticos uruguayos publicaron mensajes en redes sociales en recuerdo a las víctimas y velando por un presente que apueste al diálogo, el respeto y en el que no se conciban los discursos de odio.

Desde el gobierno de Yamandú Orsi, la Cancillería publicó un comunicado para honrar la "memoria de los seis millones de judíos y las millones de víctimas de todos los credos asesinadas por el régimen nazi".

"Recordamos la inconmensurable pérdida de vidas humanas causada por el odio, el racismo y la violencia institucionalizada, y rendimos tributo a los sobrevivientes que con su testimonio mantienen vivo el recuerdo de tan magna tragedia", continúa la misiva.

Más noticias
we remember: la campana que conmemora el dia internacional en memoria de las victimas del holocausto
RECORDEMOS

"We remember": la campaña que conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

ursula von der leyen alerta sobre una distorsion del holocausto y pide combatir el antisemitismo creciente
EUROPA

Ursula Von der Leyen alerta sobre una "distorsión" del Holocausto y pide combatir el antisemitismo creciente

"El Holocausto persiste como una fuerte advertencia sobre los peligros de la deshumanización y la indiferencia, y sobre las consecuencias del debilitamiento de la democracia", agrega.

Recordando los "horrores del Holocausto", desde el gobierno reafirmaron su "compromiso con la educación, la verdad histórica y la memoria colectiva, y con la lucha contra el racismo, el antisemitismo, el negacionismo y todas las formas de odio".

"Uruguay se compromete con la defensa de la memoria, la cual es fundamental para asegurar que dichas atrocidades nunca vuelvan a repetirse", cerraron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2016161896055853321?s=20&partner=&hide_thread=false

En el marco de esta jornada, la Comisión Permanente llamó a sesión este martes para expresar su adhesión al "Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto".

Dicha sesión, que tuvo la palabra de políticos de la oposición y del oficialismo, contó con la participación de la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, el expresidente Julio María Sanguinetti y el embajador de Israel en Uruguay, Igal Ekdesman.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoUy/status/2016138788129444218?s=20&partner=&hide_thread=false

En rueda de prensa posterior, Ekdesman expresó su agradecimiento con el Parlamento uruguayo por "memorar" en un día "muy importante".

"Memorar este día es decir que estamos en contra del antisemitismo aquí en Uruguay y en todo el mundo", sostuvo.

Consultado por los discursos de los legisladores, el embajador expresó que todos fueron "claros" al expresar que "no hay lugar para el antisemitismo".

"Mencionar otra vez este día y ver a todo el Parlamento y a gente hablando en contra del antisemitismo en el mundo y aquí en Uruguay es algo muy importante para confrontarlo", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/2016165882351821001?s=20&partner=&hide_thread=false

Mediante publicaciones en X, varios legisladores se manifestaron a propósito del tema. Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

"Hoy conmemoramos el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Honramos a los más de seis millones de judíos y a todas las personas perseguidas y víctimas del odio", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroDelgadoUy/status/2016141142115381431?s=20&partner=&hide_thread=false

Desde filas blancas se expresó también el senador y exministro, Javier García, que en X escribió: "Hoy, en el día Internacional que lo conmemora, Nunca más Holocausto. No jugar con el dolor ni con el odio. Aún sin intención, naturalizar la barbarie nazi termina justificándola".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2016088008961794491?s=20&partner=&hide_thread=false

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó por su parte la necesidad de "construir una sociedad sin discriminación, plural y tolerante".

"En el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, tenemos que comprometernos, más que nunca, en tiempos de rebrote del antisemitismo y de la intolerancia, para construir una sociedad sin discriminación, plural y tolerante", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablo_Mieres/status/2016112001089515846?s=20&partner=&hide_thread=false

Gerardo Sotelo, diputado independiente, destacó en X la jornada de "homenaje" llevada adelante en el Parlamento. "Memoria, honor y respeto. Basta de antisemitismo", agregó el legislador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cybertario/status/2016157104743109024?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Holocausto Políticos Gobierno Antisemitismo Cancillería

Seguí leyendo

Las más leídas

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: Una eternidad

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre: el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

El exfutbolista uruguayo Daniel Larumbe sobre ICE
ICE

Uruguayo que vive en EEUU hace 30 años relató un episodio que involucró a agentes de ICE en su restaurante

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos