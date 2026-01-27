Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto: los mensajes de los políticos uruguayos honrando la memoria y velando por respeto

En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto , varios políticos uruguayos publicaron mensajes en redes sociales en recuerdo a las víctimas y velando por un presente que apueste al diálogo, el respeto y en el que no se conciban los discursos de odio .

Desde el gobierno de Yamandú Orsi, la Cancillería publicó un comunicado para honrar la "memoria de los seis millones de judíos y las millones de víctimas de todos los credos asesinadas por el régimen nazi" .

"Recordamos la inconmensurable pérdida de vidas humanas causada por el odio, el racismo y la violencia institucionalizada, y rendimos tributo a los sobrevivientes que con su testimonio mantienen vivo el recuerdo de tan magna tragedia ", continúa la misiva.

"El Holocausto persiste como una fuerte advertencia sobre los peligros de la deshumanización y la indiferencia, y sobre las consecuencias del debilitamiento de la democracia ", agrega.

Recordando los "horrores del Holocausto", desde el gobierno reafirmaron su "compromiso con la educación, la verdad histórica y la memoria colectiva, y con la lucha contra el racismo, el antisemitismo, el negacionismo y todas las formas de odio".

"Uruguay se compromete con la defensa de la memoria, la cual es fundamental para asegurar que dichas atrocidades nunca vuelvan a repetirse", cerraron.

En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Uruguay honra la memoria de los seis millones de judíos y las millones de víctimas de todos los credos asesinadas por el régimen nazi.



Reafirmamos nuestro compromiso con la educación, la verdad histórica y la… pic.twitter.com/cUuHvuQLU5



— Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) January 27, 2026

En el marco de esta jornada, la Comisión Permanente llamó a sesión este martes para expresar su adhesión al "Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto".

Dicha sesión, que tuvo la palabra de políticos de la oposición y del oficialismo, contó con la participación de la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, el expresidente Julio María Sanguinetti y el embajador de Israel en Uruguay, Igal Ekdesman.

#AHORA | Comisión Permanente: Adhesión al "Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto".



Seguila en vivo: https://t.co/bbXu60YH11 pic.twitter.com/UqElJImmWE



— Senado Uruguay (@SenadoUy) January 27, 2026

En rueda de prensa posterior, Ekdesman expresó su agradecimiento con el Parlamento uruguayo por "memorar" en un día "muy importante".

"Memorar este día es decir que estamos en contra del antisemitismo aquí en Uruguay y en todo el mundo", sostuvo.

Consultado por los discursos de los legisladores, el embajador expresó que todos fueron "claros" al expresar que "no hay lugar para el antisemitismo".

"Mencionar otra vez este día y ver a todo el Parlamento y a gente hablando en contra del antisemitismo en el mundo y aquí en Uruguay es algo muy importante para confrontarlo", cerró.

"Quiero agradecer al parlamento, uruguayo por memorar muy importante día" dijo el adjunto de la Embajada Israel en Uruguay, Igal Ekdesman, en la conmemoración del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto pic.twitter.com/FJsFjFut00 — leo sarro press (@leosarro) January 27, 2026

Mediante publicaciones en X, varios legisladores se manifestaron a propósito del tema. Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

"Hoy conmemoramos el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Honramos a los más de seis millones de judíos y a todas las personas perseguidas y víctimas del odio", escribió.

Hoy conmemoramos el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Honramos a los más de seis millones de judíos y a todas las personas perseguidas y víctimas del odio. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) January 27, 2026

Desde filas blancas se expresó también el senador y exministro, Javier García, que en X escribió: "Hoy, en el día Internacional que lo conmemora, Nunca más Holocausto. No jugar con el dolor ni con el odio. Aún sin intención, naturalizar la barbarie nazi termina justificándola".

Hoy en el día Internacional que lo conmemora, Nunca más #Holocausto No jugar con el dolor ni con el odio. Aún sin intención, naturalizar la barbarie nazi termina justificándola. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) January 27, 2026

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó por su parte la necesidad de "construir una sociedad sin discriminación, plural y tolerante".

"En el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, tenemos que comprometernos, más que nunca, en tiempos de rebrote del antisemitismo y de la intolerancia, para construir una sociedad sin discriminación, plural y tolerante", escribió.

En el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, tenemos que comprometernos, más que nunca, en tiempos de rebrote del antisemitismo y de la intolerancia, para construir una sociedad sin discriminación, plural y tolerante. @CCIUruguay https://t.co/ineOGdqohz — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) January 27, 2026

Gerardo Sotelo, diputado independiente, destacó en X la jornada de "homenaje" llevada adelante en el Parlamento. "Memoria, honor y respeto. Basta de antisemitismo", agregó el legislador.