"We remember": la campaña que conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Este martes, como cada 27 de enero, se conmemora un nuevo Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto , una fecha que recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau , ocurrida en 1945 por las tropas soviéticas. La jornada fue establecida por las Naciones Unidas en noviembre de 2005 con el objetivo de mantener viva la memoria de uno de los crímenes más graves de la historia de la humanidad.

Para marcar este aniversario, el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) junto al Congreso Judío Mundial (WJC) impulsan, como cada año, la campaña de conmemoración más amplia a nivel global: “We Remember – Recordemos” , una iniciativa que convoca a personas e instituciones de todo el mundo a reflexionar sobre el pasado y sus enseñanzas para el presente.

El director ejecutivo del CJL, Claudio Epelman , explicó que la propuesta de este año pone el acento en un aniversario particular. “ La propuesta de este año invita a recordar el 90° aniversario de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, un evento realizado bajo los primeros años de Adolf Hitler en el poder ”, señaló.

Epelman agregó que, mientras Alemania buscaba proyectar una imagen de fortaleza ante la comunidad internacional, ya comenzaban a implementarse políticas de exclusión y persecución. “ Mientras se proyectaba ante el mundo una imagen de una Alemania fuerte y vigorosa, comenzaban a implementarse las primeras medidas del régimen nazi que derivarían en el exterminio sistemático de millones de personas consideradas ‘no arias’; entre ellas más de seis millones de judíos ”, afirmó.

Historias silenciadas y voces del deporte

En el marco de esta edición, el Congreso Judío Latinoamericano, en colaboración con AMIA y el Museo del Holocausto de Buenos Aires, recuperó historias de deportistas que fueron víctimas del nazismo, así como de aquellos que, poniéndose en riesgo, eligieron salvar vidas.

Periodistas y referentes del ámbito deportivo dieron voz a relatos que permanecieron silenciados durante años. Participaron de la iniciativa Leonardo Albajari, Gustavo Baabour, Gonzalo Bonadeo, Hernán Feller, Valentina Kogan, Martín Kremenchusky, Paula “Peque” Pareto, Diego Placente y Nicolás Singer.

Memoria, presente y responsabilidad

Un año más, la campaña busca visibilizar y concientizar sobre la importancia de la memoria como herramienta para honrar a las víctimas y, al mismo tiempo, construir un presente comprometido frente al avance de los discursos de odio, en favor de un futuro basado en el diálogo, el respeto y la convivencia.

En esta edición, quienes participan de la campaña del Congreso Judío Latinoamericano sostienen que “la memoria no está en juego”: no se cuestiona, sino que se ejerce, se trabaja y se construye día a día a partir de ella.