Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
nubes
Lunes:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / FERIADO

Día de los Difuntos: los horarios de los cementerios y otros servicios de la Intendencia de Montevideo

En el Palacio Municipal, el Mirador Panorámico abre en el horario de 11:00 a 19:00 horas

2 de noviembre 2025 - 10:22hs
Día de los difuntos, día de los muertos.
Foto: Leonardo Carreño

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó los horarios especiales que tienen los cementerios de la ciudad y otros servicios por el Día de los Difuntos, que se conmemora este domingo 2 de noviembre.

A continuación, los horarios de los cinco cementerios de la ciudad.

Horario del Cementerio Central

Horario: de 8:00 a 17:00.

Más noticias
Bandera de Uruguay. Archivo
SERVICIOS

Feriados 2025 en Uruguay: cuándo cae el próximo no laborable y cuáles hay en mayo

Altar en memoria de Matilde Regalía Montero en el Museo Romántico, donde fue su casa
DÍA DE MUERTOS

Un camino de altares: crónica de un recorrido entre flores y ofrendas del Día de Muertos en Montevideo

Dirección: Gonzalo Ramírez y Aquiles Lanza. Líneas ómnibus: 137, 396, 300.

Horario del Cementerio del Buceo

Horario: de 8:00 a 17:00.

Dirección: Avenida Rivera entre Tomás Bazañes y Batlle y Ordóñez. Líneas ómnibus: G, 427, 141, 142, 144, 60.

Horario del Cementerio del Cerro

Horario: de 8:00 a 16:00.

Dirección: Bulgaria entre China y Austria. Líneas ómnibus: 17, 185, 306.

Horario del Cementerio de Paso Molino (La Teja)

Horario: de 08:00 a 16:00.

Dirección: Carlos María Ramírez entre Del Pino y Luis Batlle Berres. Líneas ómnibus: 125, 137, 185, 306, 370, 127, 157.

Horario del Cementerio del Norte

Horario: de 8:00 a 17:00.

Dirección: Burgues y Chimborazo. Líneas ómnibus: 144, 158, 199, 195.

La empresa Cutcsa brinda un servicio gratuito de transporte dentro del Cementerio del Norte.

Otros servicios

En lo que respecta a los parques y museos, los horarios son los siguientes:

  • El parque Lecocq funciona de 9:00 a 17:00.

  • El parque punta Espinillo funciona de 8:00 a 18:00.

  • El parque Villa Dolores funciona de 9:00 a 18:00 y el sector animales de 10:30 a 17:30.

  • El Planetario tiene funciones en su horario habitual.

  • El jardín Botánico funciona de 8:00 a 17:00.

  • El museo Blanes funciona de 12:00 a 17:45.

  • El museo Fernando García funciona de 12:00 a 18:00.

  • El museo de la Memoria no abre pero si el parque de 11:00 a 18:00.

Los ecocentros, tanto fijos como móviles, funcionan con normalidad al igual que la Unidad Áreas Protegidas, responsable de los Humedales del Santa Lucía.

En el caso de la Asesoría para la Igualdad de Género, el servicio de Atención 365 funciona en su horario habitual de 18:00 a 21:00, en forma presencial en el local de Soriano 1426 (planta baja) y por el teléfono 1950 8888.

En el Palacio Municipal, el Mirador Panorámico abre en el horario de 11:00 a 19:00.

El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) funcionará en su horario habitual de 9:00 a 22:00.

Temas:

Dia de los Difuntos Intendencia de Montevideo cementerio

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Boggio disputa una pelota con Enzo Larrosa en el empate entre Cerro y Nacional
LAS TABLAS

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate entre Cerro y Nacional

Delgado afirmó que en el Partido Nacional están preocupados por sesgo de los jóvenes hacia el Frente Amplio
BLANCOS

Delgado afirmó que en el Partido Nacional están preocupados por sesgo de los jóvenes hacia el Frente Amplio

Renzo Bacchia descuelga un centro
EN VIVO

Cerro 0-0 Nacional: el tricolor perdió una nueva chance para ganar la Tabla Anual y volvió a irse silbado por su hinchada

Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron tras choque frontal en el Camino de los Arrayanes
MALDONADO

Accidente fatal en Maldonado: dos personas murieron tras choque frontal en el Camino de los Arrayanes

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos