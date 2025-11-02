Día de los Difuntos: los horarios de los cementerios y otros servicios de la Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó los horarios especiales que tienen los cementerios de la ciudad y otros servicios por el Día de los Difuntos, que se conmemora este domingo 2 de noviembre.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

A continuación, los horarios de los cinco cementerios de la ciudad.

Horario: de 8:00 a 17:00.

DÍA DE MUERTOS Un camino de altares: crónica de un recorrido entre flores y ofrendas del Día de Muertos en Montevideo

SERVICIOS Feriados 2025 en Uruguay: cuándo cae el próximo no laborable y cuáles hay en mayo

Horario del Cementerio del Buceo

Horario: de 8:00 a 17:00.

Dirección: Avenida Rivera entre Tomás Bazañes y Batlle y Ordóñez. Líneas ómnibus: G, 427, 141, 142, 144, 60.

Horario del Cementerio del Cerro

Horario: de 8:00 a 16:00.

Dirección: Bulgaria entre China y Austria. Líneas ómnibus: 17, 185, 306.

Horario del Cementerio de Paso Molino (La Teja)

Horario: de 08:00 a 16:00.

Dirección: Carlos María Ramírez entre Del Pino y Luis Batlle Berres. Líneas ómnibus: 125, 137, 185, 306, 370, 127, 157.

Horario del Cementerio del Norte

Horario: de 8:00 a 17:00.

Dirección: Burgues y Chimborazo. Líneas ómnibus: 144, 158, 199, 195.

La empresa Cutcsa brinda un servicio gratuito de transporte dentro del Cementerio del Norte.

Otros servicios

En lo que respecta a los parques y museos, los horarios son los siguientes:

El parque Lecocq funciona de 9:00 a 17:00.

El parque punta Espinillo funciona de 8:00 a 18:00.

El parque Villa Dolores funciona de 9:00 a 18:00 y el sector animales de 10:30 a 17:30.

El Planetario tiene funciones en su horario habitual.

El jardín Botánico funciona de 8:00 a 17:00.

El museo Blanes funciona de 12:00 a 17:45.

El museo Fernando García funciona de 12:00 a 18:00.

El museo de la Memoria no abre pero si el parque de 11:00 a 18:00.

Los ecocentros, tanto fijos como móviles, funcionan con normalidad al igual que la Unidad Áreas Protegidas, responsable de los Humedales del Santa Lucía.

En el caso de la Asesoría para la Igualdad de Género, el servicio de Atención 365 funciona en su horario habitual de 18:00 a 21:00, en forma presencial en el local de Soriano 1426 (planta baja) y por el teléfono 1950 8888.

En el Palacio Municipal, el Mirador Panorámico abre en el horario de 11:00 a 19:00.

El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) funcionará en su horario habitual de 9:00 a 22:00.