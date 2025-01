Diego Sanjurjo reconoció que su continuidad en el Ministerio del Interior puede generar una "complicación" al Partido Colorado

Además, el asesor declaró que esperaba las críticas desde la interna colorada, que apuntaron contra Sanjurjo por no consultar sobre su decisión a las jerarquías del partido. "Fue parte de las conversaciones que tuve con el Partido Colorado, fue parte de las conversaciones que tuve con (el ministro designado) Carlos Negro" , indicó.

PARTIDO COLORADO Sanjurjo habló tras críticas sobre su continuidad en Interior: "Yo no represento al Partido Colorado, soy del partido"

Sanjurjo aclaró que su cargo no es "político" y que entró por "concurso" a Interior, y marcó que cuando recibió la oferta conversó con Ope Pasquet y Robert Silva, referentes de su sector, y luego también le transmitió la situación a Andrés Ojeda , excandidato a presidente y actual secretario general colorado.

"Todos me dijeron 'te estás metiendo en un baile, pero si te sentís cómodo con estas personas hacelo'", recordó el coordinador, a quien también le adelantaron: "El partido no te apoya, ni tampoco la gestión". Sin embargo, remarcó que él ve a la política como "un instrumento para cambiar la realidad", por lo que no ve una "contraposición" al continuar su tarea.

Por otra parte, el colorado sostuvo que en sus conversaciones con Carlos Negro le advirtió que no quería ser ni "un escudo" ni "un fusible" de la gestión, al que "saquen" por algo que no es su "responsabilidad".

Sanjurjo: Uruguay sumará dos nuevos indicadores para medir los delitos

Consultado sobre nuevas medidas que se quieren implementar en el próximo gobierno, Sanjurjo se centró en la medición de los delitos en el país.

Para el coordinador "Uruguay no mide el delito cómo habría que medirlo", y adelantó que el Ministerio del Interior incorporará dos encuestas de victimización de delitos para medir en paralelo con las estadísticas actuales de denuncias recibidas.

Una de las encuestas se realizará cada seis meses, mientras que otra se realizará una vez cada dos años.

Sanjurjo cree que también es necesario contar con un Observatorio de Seguridad "que no se base en solo cuatro o cinco delitos" y que haga un análisis más completo "de toda la seguridad pública". "Hasta ahora no lo hemos conseguido", lamentó.