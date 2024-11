Diputada del sector de Bordaberry renunció a su banca y asumirá un hombre: el Partido Colorado tendrá solo dos legisladoras

Palleiro tiene 64 años y nunca estuvo en el Parlamento, pese a formar parte del Partido Colorado desde los 18 años. Fue electa por la Lista 10 de Pedro Bordaberry , político al que ya había acompañado antes de que se fuera de la política. Iba a ser la tercera diputada mujer en la bancada colorada de 17 integrantes junto a Paula de Armas y Nibia Reisch. En el Senado el partido no tiene mujeres.

Dijo que "no estaba acordado" de antemano que ella iba dejar su lugar, pero dijo que esta decisión ya la había tomado cuando se armaron las listas y negó que se lo hayan pedido desde el partido.

Dijo que se encuentra "bien" pese a no formar parte del Parlamento en el próximo periodo. Seguirá en el Partido Colorado.

El otro caso: María Fajardo

No es la primera legisladora electa para el periodo 2025-2030 que renuncia a su banca para que ingrese en su lugar un hombre. Ya lo había hecho en el Partido Nacional María Fajardo. En la alianza Espacio País había sido electa senadora, pero decidió seguir en Diputados donde actualmente ya tiene un banca por el departamento de Soriano y dejarle su lugar a Carlos Camy.

En diálogo con Montevideo Portal, Fajardo reconoció que su lugar en la lista se debía a la ley de cuota femenina, pero dijo estar en desacuerdo con esa normativa. "Yo, con todo respeto, no creo en las cuotas políticas. Los lugares que me he ganado han sido por mi trabajo", dijo Fajardo.

Afirmó también que desde que empezó la campaña le dijo a los votantes que no iba a estar en la cámara alta. "Desde que empezó todo yo tenía decidido que iba a renunciar; siempre dejé claro que quería la diputación", sostuvo. "Tengo una familia muy chica y me quiero quedar en Soriano. Estuve y viví muchos momentos difíciles en el departamento", indicó. A diferencia de las bancas al Senado que se asignan a nivel nacional, la de diputados corresponden a diferentes departamentos.

Ley de paridad

En todo el Parlamento (contando las dos cámaras) habrá 36 mujeres de 130 miembros. Hay ocho senadoras (ya sin tomar en cuenta a Fajardo), una vicepresidenta (los dos partidos que competirán en el balotaje tienen mujeres como candidatas) y 27 diputadas.

Dos leyes de 2009 rigen la paridad de género en los cargos políticos del país: la 18.476 y la 18.487. ¿Qué dice la normativa? Que en cada cada terna de las listas –es decir, cada tres personas– tienen que haber personas de los dos géneros. Esto aplica para listas de las elecciones internas, en elecciones de autoridades partidarias, en las elecciones nacionales y en las departamentales.

Específicamente en lo que refiere a las elecciones del pasado domingo, la ley 18.476 dice: "(...) cada lista de candidatos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Representantes, a las Juntas Departamentales, a los Municipios y a las Juntas Electorales deberá incluir en su integración personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, titulares y suplentes en el total de la lista presentada".