Diputados colorados presentaron un proyecto de ley en busca de que Ancap no fabrique más pórtland

Los diputados del Partido Colorado Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge presentaron un proyecto de ley en busca de que Ancap no fabrique más pórtland , aludiendo al déficit que genera esta actividad a la empresa pública.

El plazo para que la empresa deje de fabricar el material es de un año a partir de promulgada la ley , si es que la propuesta logra su aprobación en el Parlamento. El proyecto también es apoyado por el diputado suplente Agustín Quintana.

"Los funcionarios de Ancap que se desempeñan en las tareas que se suprimen serán redistribuidos dentro del propio ente de acuerdo a las necesidades del servicio y al perfil del funcionario", afirma el segundo artículo. A su vez, "los funcionarios que no pudieran ser redistribuidos internamente serán declarados excedentes y la nómina de los mismos será ofrecida a la Administración Central, al Poder Judicial y al resto de los entes autónomos y servicios descentralizados" y "tanto el pasaje a excedente como la redistribución de los funcionarios no podrá afectar sus derechos adquiridos ".

Tránsito en el oeste está "normalizado" luego de la manifestación de los transportistas, informó Policía Caminera

Ministerio de Industria le pidió al Congreso de Intendentes que gobiernos departamentales compren una cuota de pórtland a Ancap

"Las medidas deberán tener por objeto el cese total de actividades , dentro del plazo establecido en el artículo 1 de esta ley, respecto de todos los negocios referidos a la fabricación del pórtland, así como actividades conexas y derivadas ", como por ejemplo " yacimientos en Minas y Paysandú , plantas industriales de producción de cemento, instalaciones en Manga para almacenamiento, envasado y despacho, derechos de explotación de yacimientos y sociedades vinculadas o subsidiarias".

La exposición de motivos explica que lo que se busca es "adoptar una solución definitiva" de Ancap en cuanto a la fabricación del material.

"No se trata de una decisión coyuntural ni de una medida meramente presupuestal: responde a la constatación persistente, documentada por la propia empresa, de que la fabricación de pórtland constituye una actividad estructuralmente deficitaria que ha insumido durante años recursos públicos sin lograr revertir su falta de sustentabilidad económica", aseguran los defensores del proyecto.

"El segmento pórtland ha registrado pérdidas de magnitud, acumulando resultados negativos por más de cien millones de dólares en el último quinquenio y aproximadamente ochocientos millones de dólares a valor presente durante las últimas dos décadas", agregaron.

A su vez, la exposición recuerda que en 2021 se promovió "un proceso de asociación integral para el negocio de cemento y cal", pero "el procedimiento culminó sin interesados". En ese sentido expresan que "no resulta adecuada la alternativa planteada por el gobierno de sostener artificialmente el negocio mediante acuerdos para que las intendencias adquieran parte del pórtland que consumen".

El mes pasado, el Ministerio de Industria le pidió al Congreso de Intendentes que mediante un acuerdo los gobiernos departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento producido por Ancap.