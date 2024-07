Polémica por homicidio accidental de Fabricio Ríos: entrenamiento policial debía hacerse sin armas de fuego

" Se hizo fuera de la órbita de la Policía y el Ministerio (del Interior). Lo pueden hacer y no tenemos potestad jurídica ni disciplinaria para prohibir que el sindicato lo haga ", señaló en rueda de prensa este viernes.

Azambuya señaló que la actividad tenía la restricción de no utilizar armas de fuego. "Hubo un planteamiento en un determinado momento por parte de las autoridades. Nosotros la recibimos y la cursamos a la Dirección Nacional de Educación Policial, que es la que regula toda la formación de la Policía Nacional en todos los ámbitos y aspectos. Está siendo estudiada. En virtud a esa situación que fue planteada, como órgano rector de la educación a nivel policial, entendimos que teníamos que hacer determinadas restricciones a ese tipo de actividades entendiendo que no es parte de la currícula profesional ni regular de la educación policial ", aseguró.

"Dimos la orden a las unidades policiales que esa actividad no se podían realizar en unidades policiales. No eran con armas de fuego y tampoco con uniformes policiales", explicó. "Esgrimían situaciones que en parte compartíamos: temas de detención, de uso de esposas, temas de conducción. Entendimos que se podían aplicar, no el resto de la situación para evitar males mayores", agregó.