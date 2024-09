Dirigente del MLN viajó a Caracas y participó del "Congreso Antifascista" de Nicolás Maduro en Venezuela

"No es solo una iniciativa que nos enriquece en lo personal y que hace a la obligación de llevar estas cosas a nuestros países y difundirlas; sino que tuvimos ayer la emoción porque estuvieron aquellos hechos fascistas pero también hubo un pueblo que aquella estatua (de Maduro) que derribaron la volvió a levantar y la volverá a levantar y la volverá a levantar tantas veces como sea necesario", dijo entrevistada en Canal Cultura Venezuela.

Embed https://www.youtube.com/watch?v=gmsQiDmqHYM

Cultelli sostuvo: "Estamos en un momento de auge de la hegemonía cultural dominante y estamos como adormecidos", y sostuvo que "lo que han planteado contra Venezuela tiene nombre de 'guerra' en nuestro país".

La dirigente también afirmó que han ido "comiéndole la cabeza a los que fueron antes" sus "propios compañeros de lucha, eso es lo que más duele". "Ellos lo saben, se puede decir públicamente. Del enemigo es lógico esperar cualquier cosa".

El "Congreso Antifascista" en Caracas llegó a los portales del mundo con una sonada alocución de Nicolás Maduro, quien descargó su artillería contra el presidente argentino Javier Milei pidiéndole al espíritu del difunto Diego Maradona que no lo deje dormir.

"Diego, ¿te pido algo? Jálale las patas (asústalo) a Milei cuando está dormido, preséntate en el cuarto y le 'jalas' las patas, ¡Diego!", bromeó Maduro y mostró un reloj que el astro del fútbol le regaló.

La polémica por Venezuela

Cultelli fue una de las representantes del MLN que observó las elecciones en Venezuela en que el gobierno dio por ganador a Maduro, mientras la oposición proclamó la victoria de Edmundo González Urrutia.

El MLN publicó en sus redes un comunicado saludando el "acto eleccionario ejemplar", la continuidad del "camino de la paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social" y celebró "la derrota del proyecto golpista de la derecha continental y del imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable integración de los pueblos de la Patria Grande".

Los principales dirigentes del MPP que también integran la organización tupamara, tales como el expresidente José Mujica y los senadores Alejandro Sánchez y Daniel Caggiani, han marcado sus discrepancias con ese comunicado.

En una rueda de prensa este miércoles, el candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi –quien también integra el MPP– aseguró que "si el esquema es A o B" a la hora de interpretar la situación en Venezuela, entonces en ese país hay "dictadura".

"Yo siento la necesidad de analizar estas cosas con una lupa para no errar. Y en realidad, cuando no hay libertad, cuando hay presos políticos, cuando hay 7 millones de personas que se tuvieron que ir del país, creo que no hay dos lecturas. Si el esquema es A o B, está bien, vamos a ese esquema bien cerradito. ¿Dictadura, democracia? Dictadura".

"Pero como creo que la cuestión es muy compleja y tenés sistemas democráticos y sistemas autoritarios, dentro de los sistemas autoritarios tenés un montón, desde teocracias, dictaduras militares clásicas en América Latina y otras cosas que existen", declaró Orsi.

Ante la consulta sobre por qué no había empleado ese calificativo en los últimos meses, Orsi respondió: "Acabo de entender la necesidad que tienen ustedes los periodistas de que yo vaya por este camino. Y está bien. Si es A o B, B".