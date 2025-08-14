Dólar
/ Nacional / estacionamiento

Doble Día del Centro: descuentos y estacionamiento gratuito hoy y mañana en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

El estacionamiento en la zona tarifada será gratuito por tres horas, a partir del momento en que se emite el ticket

14 de agosto 2025 - 10:25hs
20250217 Carteles, cartel de estacionamiento tarifado en Ciudad Vieja.
Foto: Inés Guimaraens

Este jueves 14 y viernes 15 de agosto se llevará adelante el doble Día del Centro, jornadas de descuentos, promociones en los comercios y estacionamiento tarifado gratuito por tres horas en las zonas de Centro, Cordón y Ciudad Vieja, informó la Intendencia de Montevideo.

Durante ambas fechas, se aplicarán descuentos especiales en diversos establecimientos del área comercial, ofreciendo una oportunidad para realizar compras en estos puntos neurálgicos de la ciudad.

Además, el estacionamiento en la zona tarifada será gratuito por tres horas, a partir del momento en que se emite el ticket. Es importante destacar que estas tres horas son continuas, por lo que no se podrán fraccionar a lo largo del día. Una vez cumplidas las tres horas de estacionamiento gratuito, se comenzará a cobrar por los minutos adicionales.

Esta iniciativa busca fomentar el comercio en el centro de la ciudad, ofreciendo tanto beneficios a los consumidores como a los comercios de la zona. Para más detalles sobre las promociones y descuentos disponibles, los interesados pueden consultar la página oficial del Paseo Centro.

