/ Nacional / ACCIDENTES

Dos adolescentes que manejaban por rutas murieron en accidentes: uno de ellos, de 14 años, conducía una camioneta y volcó

Ambos siniestros fatales ocurrieron durante la tarde del jueves en los departamentos de Canelones y Durazno

23 de enero 2026 - 9:21hs
Accidentes
Policía Caminera

Dos adolescentes de 14 y 16 años murieron en dos distintos accidentes de tránsito ocurridos en los departamentos de Canelones y Durazno, informó Policía Caminera mediante un comunicado. Ambos siniestros ocurrieron durante la tarde del jueves.

El primero tuvo lugar sobre las 18:45 horas, a la altura del kilómetro 26,800 de la Ruta 6, en Canelones.

De acuerdo al parte oficial, un auto se encontraba aguardando cambio de semáforo cuando, por razones por establecer, fue impactado de atrás por una moto.

El conductor del auto, un hombre de 68 años, resultó ileso por el siniestro y arrojó resultado cero en la prueba de espirometría.

Por su parte, el conductor de la moto, un adolescente de 16 años, sufrió un "politraumatismo grave", siendo trasladado a un centro médico cercano donde falleció poco después.

Su acompañante, una joven de 16 años, terminó politraumatizada, sufriendo además la fractura de su fémur derecho. Por estas horas se encuentra internada en el Hospital Pasteur.

El segundo accidente ocurrió a las 19:33 horas en la Ruta 19, sobre el kilómetro 6, a la altura de la localidad El Carmen (Durazno).

Allí, un adolescente de 14 años murió luego de despistar y volcar mientras conducía una camioneta.

adolescentes Accidentes de tránsito durazno Canelones

