El duro relato de la madre de un adolescente de 15 años que murió al ser embestido por una camioneta en Artigas: "La fiscal no hizo nada"

"Mi hijo falleció un viernes y un martes, como no tenía ninguna respuesta, le pasé un mensaje a la fiscal, no como abogada sino como madre para que me recibiera en Fiscalía. Me dijo que cuando se reintegre la psicóloga nos iba a citar. Yo le dije que quería ir ahora, fui a Fiscalía y cuando intenté entrar no me dejó ingresar en una actitud intimidatoria", relató la mujer.

Según Alejandra, la fiscal "se puso las manos en la cintura" y le dijo que "hasta que no hubiera una pericia no iba a haber respuesta". Además, le indicó que podía buscar con su abogado "los derechos".

"Ella no hizo nada, no sé si porque era viernes y tenía que descansar, pero no le tomó declaraciones al conductor, que confesó que iba a más de 100 kilómetros por hora. en una zona donde tenía 60 kilómetros permitido. Ella por lo menos debió formalizarlo y no lo hizo. No es el hijo de ella, es el mío", continuó la madre.

Por último, Alejandra apeló "a la dignidad de la fiscal" para que asuma que "no fue diligente en su actuar". "Estamos hablando de una persona que confesó que iba a una velocidad excesiva y mató a un niño de 15 años. A mi hijo lo mataron y no tengo respuesta", sentenció.

Massaferro declaró a El País que el conductor fue citado a declarar a Fiscalía, solicitó una pericia de Accidentología Vial y citó a los padres a la Unidad de Víctimas de Fiscalía, pero no asistieron. También aclaró que "por más que la persona confiese" un delito "eso tiene que estar determinado por la pericia", que analizará este miércoles.