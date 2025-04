"El hombre no tiene plata": presidente de Mesa Coordinadora del Pan apuntó contra el director de La Vienesa

"Pues bien, no se pudo hacer porque el hombre no tiene plata", afirmó y añadió que Aguerre sacó un préstamo con un plan de pagos en base a los ingresos de la panadería que no pudo cumplir.

"El primer mes ya lo incumplió. Es falso lo que dice el señor, si dijo que estaba en bancarrota y que iba a cerrar todas las panaderías", sostuvo.

La Vienesa desmiente comunicado del PIT-CNT

Este martes, la Dirección de la panadería La Vienesa desmintió el comunicado del PIT-CNT, donde la central sindical anunció el cierre de las ocho sucursales de la empresa en Uruguay. Según explicó a El Observador Alejandro Aguerre, economista y socio director de La Vienesa, la empresa está atravesando una "situación financiera muy coyuntural", pero que es "totalmente salvable".

Producto de esto, están llevando adelante con un estudio de abogados y contadores un plan, un "Acuerdo Privado de Reorganización (APR) entre acreedores", que está a punto de firmarse para mejorar el estado de situación de la empresa.

"Eso fue trasladado al Ministerio de Trabajo. El ministerio está totalmente al tanto de esto. Además, hubo pequeños atrasos en el pago de sueldo que se completan en estos días, no se deben sueldos de ningún mes", aclaró.

Aseguró, además, que la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) está al tanto de todo esto y en la última mesa de negociación mantuvieron un contacto con ellos y con la Mesa Coordinadora del Pan, quienes definieron reunirse el 24 de abril para poder "terminar de cerrar toda esta situación".

El comunicado del PIT-CNT lo dejó "consternado" y "asombrado", ya que "violaron" lo que habían pactado durante la mesa de negociación.

Producto de esta situación, Aguerre aseguró que a las 12:00 horas realizarán una conferencia de prensa, donde estará "todo el personal" apoyando.

"Noticias como la indicada para una empresa con dificultades, solo puede profundizar su problemática, desconociendo con qué intencionalidad se ha dado la misma, pero aseguramos que no surge de los directores de la empresa", explicó la dirección en un comunicado a la opinión pública al que tuvo acceso El Observador.

El comunicado del PIT-CNT

Según un comunicado emitido por el PIT-CNT, desmentido por La Vienesa, la panadería y confitería cerraría sus ocho sucursales en Montevideo. Dicha situación, dicen, fue "confirmada" por sus propietarios a la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, luego de que fracasaran las "diferentes instancias tendidas a evitar este extremo".

Según explican en el comunicado, la empresa les aseguró que están "en bancarrota". "Actualmente, La Vienesa cuenta con ocho sucursales en Montevideo y según se confirmó la firma no posee solvencia financiera para continuar con la atención y con deudas a proveedoras, BPS y trabajadores", detallaron.

La coordinadora recordó que ha denunciado "atrasos en el pago de sueldos, licencias y aguinaldos, entre otros conceptos" por parte de la compañía, pero "a pesar de esta situación la empresa se niega a enviar a parte de su plantilla de trabajadores al seguro de desempleo".

"El panorama es aún más preocupante ya que, amparados en la Ley de Insolvencia Patronal firmada recientemente, las y los trabajadores podrían no cobrar esos adeudos", añadió.