El papa León XIV envió un mensaje a los uruguayos y encomendó su visita a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay

Papa León XIV dentro del avión en el que viajó hacia Uruguay

El papa León XIV publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a los uruguayos, en el que expresó su entusiasmo por recorrer el país durante su visita apostólica y encomendó sus actividades a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

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"Deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos. Durante estos días tendré la alegría de recorrer algunos lugares de esta tierra, acercarme a su historia y encontrarme con hombres y mujeres que, en realidades muy diversas, forman parte de la vida del país", escribió el pontífice.

En la publicación, León XIV también hizo referencia a la figura religiosa que ocupa un lugar central en la tradición católica uruguaya.

"Al comenzar mi visita deseo poner bajo la protección de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay, a quienes encontraré en mi camino", expresó.