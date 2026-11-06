Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 32
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Domingo:
Mín  12°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / Papa León XIV

El papa León XIV envió un mensaje a los uruguayos y encomendó su visita a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay

El pontífice publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su alegría por recorrer Uruguay, conocer su historia y encontrarse con sus habitantes

6 de noviembre de 2026 21:30 hs
Papa León XIV dentro del avión en el que viajó hacia Uruguay

Papa León XIV dentro del avión en el que viajó hacia Uruguay

Foto: EFE

El papa León XIV publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a los uruguayos, en el que expresó su entusiasmo por recorrer el país durante su visita apostólica y encomendó sus actividades a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

"Deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos. Durante estos días tendré la alegría de recorrer algunos lugares de esta tierra, acercarme a su historia y encontrarme con hombres y mujeres que, en realidades muy diversas, forman parte de la vida del país", escribió el pontífice.

En la publicación, León XIV también hizo referencia a la figura religiosa que ocupa un lugar central en la tradición católica uruguaya.

Más noticias

El mensaje de la Iglesia uruguaya al papa León XIV: preocupación por los más vulnerables y un llamado a reconocer los errores

Discurso del Papa León XIV: la laicidad “no exige que la dimensión religiosa quede confinada al ámbito privado”

"Al comenzar mi visita deseo poner bajo la protección de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay, a quienes encontraré en mi camino", expresó.

El mensaje fue difundido con las etiquetas #Uruguay y #ViajeApostólico, en el marco de su visita al país.

Las más leídas

EN VIVO | El papa León XIV saludó a los uruguayos en redes sociales y encomendó su visita a la Virgen de los Treinta y Tres

Tras su paso por Nacional, Jorge Bava es el principal candidato para asumir en uno de los grandes de Colombia en reemplazo de otro uruguayo

¿Por dónde viene el Papa? Cómo seguir el vuelo que trae a León XIV a Uruguay

El elogio y la humildad de Jude Bellingham al golazo de Federico Valverde para Real Madrid: "Mi gol fue instinto y calidad, pero el de Fede fue mejor"

Temas

Papa León XIV uruguayos mensaje

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos