El papa León XIV publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a los uruguayos, en el que expresó su entusiasmo por recorrer el país durante su visita apostólica y encomendó sus actividades a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.
El papa León XIV envió un mensaje a los uruguayos y encomendó su visita a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay
El pontífice publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su alegría por recorrer Uruguay, conocer su historia y encontrarse con sus habitantes