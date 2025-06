El transporte a Montevideo, el saneamiento en Atlántida y tecnología en la gestión: las prioridades del nuevo intendente de Canelones

"No es una iniciativa nueva, ya Marcos (Carámbula) y Yamandú (Orsi) le habían dado responsabilidades políticas de gestión en el gabinete a funcionarios de carrera", dijo Legnani en rueda de prensa. "Lo tenemos probado que ha sido un aporte muy importante y no tenemos la menor duda de que no va a ser la excepción en este caso", añadió.