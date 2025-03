Intendencia de Canelones reconoce que hay "más gente" en asentamientos pero rechaza "omisión" denunciada por Lereté y Cervini

En el eje de Ruta 5 hay asentamientos en Las Piedras y 18 de Mayo y "alguna particularidad" en La Paz y en Progreso. También hay también en Santa Lucía.

En la ciudad de Canelones, la intendencia está "trabajando fuertemente y se están erradicando varios", sostuvo el jerarca. En otras zonas del departamento hay" algunos más chicos o de alguna característica rural". Hubo un "crecimiento" en Costa Verde y Salinas. San Luis es un "histórico vinculado a los pescadores".

20250221 Director de la Agencia de Vivienda, Rodrigo Amengual, en entrega de 12 viviendas a familias del Proyecto de Mejoramiento de Barrio en Pando norte Foto: Intendencia de Canelones

En resumen, el director de la Agencia de Vivienda de la Intendencia de Canelones dijo que se erradicaron algunos asentamientos, otros están "en vías de erradicación", pero "hay más gente en situación de calle" y "más gente en los asentamientos". De todas formas, afirmó que "no hay un censo pormenorizado" de cuántas familias hay en cada asentamiento.

Amengual explicó que la mayoría de las personas que llegan a Canelones lo hace "expulsada del interior" o desde Montevideo "en algunos casos directamente de la periferia".

Entre los factores que llevan a que el departamento tenga este problema, el jerarca señaló que "corre con las desventajas del crecimiento demográfico" que en el último censo mostró un aumento de 13,5% respecto a 2011.

"Eso es un fenómeno que viene pasando hace muchos años, que se acentuó en algunas zonas metropolitanas en la década de los 90 y 2000 y que ha continuado. Nosotros prevemos que siga", dijo Amengual.

Por otra parte, el director de Seguridad y Convivencia de la comuna, Nicolás Guillenea Marmol, dijo que la intendencia actuó "dentro de lo que se pudo". "No se pudo mucho, porque ahí, sin duda, se necesita la pata del gobierno nacional y en estos cinco años eso no sucedió", declaró a El Observador.

Las críticas de Lereté y de Cervini

Durante una entrevista con El Observador, el candidato blanco a la intendencia, Alfonso Lereté, dijo que en Canelones sienten que las ocupaciones ilegales "han perforado el departamento" y acusó a la comuna de fomentar la ocupación "por la vía de la omisión".

"En este periodo de gobierno, tuve que frenar tres o cuatro asentamientos donde intervine yo solo. En Canelones sentimos que nos han perforado el departamento las ocupaciones ilegales y que la intendencia en algunos lugares prácticamente no ha hecho nada. Por la vía de la omisión, la intendencia fomenta la ocupación", dijo Lereté.

El candidato apuntó al problema que genera la figura del derecho posesorio (donde, a grandes rasgos, una persona se vuelve propietaria de una propiedad después de ocuparla de forma no violenta por 30 años actuando como dueña).

"Estamos evaluando con un cuerpo de asesores jurídicos la posibilidad de iniciar el proceso de expropiación en aquellos inmuebles donde hace 25, 30, 40 años no se paga la contribución inmobiliaria y hoy son objeto de especuladores, de personas que muchas veces no tienen necesidad, pero van a ocupar", sostuvo el nacionalista.

"Ocupan y a través de la figura del derecho posesorio se lo venden a otra persona a los dos días", afirmó.

También apuntó a otro tipo de ocupaciones donde no se trata de personas que están en una situación precaria económicamente. "Se instalan en la costa de Jaureguiberry, porque es un balcón al mar, y van en 4x4 y ocupan", dijo Lereté.

20250313 Entrevista a Walter Cervini, diputado colorado y candidato a intendente por Canelones. Foto: Inés Guimaraens

Por otra parte, el candidato colorado Walter Cervini, también en una entrevista con El Observador, criticó el mismo punto de la actual administración.

Cervini considera como negativa la gestión de la intendencia en su faceta de policía territorial y cuestionó específicamente al candidato frenteamplista, y actual secretario general de la comuna, Francisco Legnani.

"¿Qué es la policía territorial? Sos el que tenés que vigilar que no te ocupen los terrenos y que no se te formen los asentamientos. Canelones falló. Legnani estaba en la Intendencia de Canelones hace 18 años. Fue el director de Jurídica mientras los asentamientos tenían crecimiento exponencial", sostuvo el diputado.

"¿Dónde estuvieron las denuncias de la usurpación de terrenos? ¿Dónde estuvieron los controles inspectivos para saber si la obra que se estaba realizando tenía habilitaciones y si correspondían los padrones? Eso no se hizo. Mencionan que tenemos 121 asentamientos hoy, tampoco tenemos la información tan exacta. Yo fui partícipe de realizar denuncias en la intendencia con respecto a la formación de asentamientos y no me dieron respuesta y no hicieron nada", dijo Cervini.

Entrevista a Francisco Legnani Foto: Inés Guimaraens

En el mismo sentido que Lereté, el colorado afirmó que "en muchos casos" hay personas que "se abusan de la buena voluntad y del desconocimiento de la gente". La gente "compra algo que se piensa que es legal y los poquitos pesos que tiene los usa en comprar un terreno y son engañados", añadió.

"Están teniendo una omisión en su rol de policía territorial. La Intendencia de Canelones no se ha dedicado a controlar eso, porque si no, no podríamos tener todos los asentamientos que tenemos", afirmó.

"Hay zonas donde nosotros pasábamos y veíamos un terreno baldío y hoy está un asentamiento", dijo el candidato de la Coalición Republicana.

"Que nos muestran las denuncias, que nos muestran la información si cumplieron con el rol de policía territorial, si se presentaron ante una sede judicial cada vez que se formó un asentamiento, cada vez que detectaron. Porque Canelones está municipalizado en todo el territorio, tenemos 30 municipios, ahora vamos a tener 32. Es imposible que vos no detectes un asentamiento que se está creando. Por algún lado, llega", argumentó.

La respuesta de la intendencia

Tras la publicación de la entrevista a Lereté, el director de Seguridad y Convivencia de la comuna, Nicolás Guillenea Marmol, quiso responderle públicamente. Aseguró que "no es verdad" que la intendencia sea omisa respecto a las ocupaciones ilegales.

Guillenea sostuvo que se crearon dos unidades para combatir las ocupaciones: la Unidad de Seguimiento de Ordenamiento Territorial, con Javier Salsamendi, y la Unidad de Control y Respuesta, a cargo de Silvia Camejo, que está ubicada en San Luis, y "donde se reciben permanentemente denuncias".

"Yo, como director de Seguridad y Convivencia, he recibido denuncias de vecinos en horas de la madrugada de ocupaciones ilegales, y la intendencia cumple con el rol de policía territorial", dijo Guillenea.

El jerarca explicó que la intendencia va al padrón, intima a la persona para que presente cuál es la relación legal o jurídica que tiene con ese padrón, si es propietaria, si tiene derecho posesorio, etc.

20250312 El director de Convivencia y Seguridad de la Intendencia de Canelones, Nicolás Guillenea Marmol, en la asunción de nuevas autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones Foto: Intendencia de Canelones

El jerarca recordó que la comuna no tiene competencia sobre un terreno privado. "Ahí ya entra un tema civil y entre partes: dueños de padrones y gente que se ocupa", sostuvo.

Al igual que los candidatos opositores, Guillenea apuntó también al problema que genera el derecho posesorio, pero resaltó que se trata de una ley y no de una "falta" del gobierno departamental.

"La ley no limita la cantidad de derechos posesorios que pueda tener una persona. Entonces, puedo ir generando derechos posesorios de terrenos sin ser el propietario y después esos terrenos dan para que se vendan y se va generando toda una madeja alrededor que se puede transformar en un tejido bastante complejo", continuó.

Por otra parte, cuando se trató de ocupaciones en terrenos públicos, Guillenea aseguró que han trabajado "súper rápido en todas". "Incluso donde habían proyectadas calles y se armó una vivienda o algo, todas han sido ejecutadas a tiempo", añadió. En estos casos, para desalojar, la intendencia debe tener el aval de la Justicia.

Alfonso Lerete Foto: Leonardo Carreño

En referencia a Lereté, dijo que en este periodo "ha ido diciendo un montón de cosas, ha hecho una oposición destructiva, jamás propositiva".

"Las denuncias formales que nosotros sabemos fueron desde la intendencia. Cuando se frenó, se paró un asentamiento, fue desde la intendencia o desde el tercer nivel de gobierno (los municipios)", argumentó.

"Desconozco, desde lo formal, en qué se ampara Lereté para poder decir estas cosas. Igual es algo a lo que nos tiene bastante acostumbrados", continuó.

Consultado sobre si en la intendencia hacen una autocrítica de que hayan crecido los asentamientos, Guilleena dijo que "siempre se puede trabajar mejor".

"Se ha mejorado, se comenzó de una forma, se siguió de otra. Tiempo al tiempo. Lo que es muy distinto a ser omiso frente a la situación", concluyó.

Según números de la intendencia, en este periodo hizo alrededor de 94 denuncias respecto a ocupaciones ilegales, en algunos casos a nivel penal y en otros a nivel civil.