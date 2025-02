Según Andújar, "las decisiones de transporte" de la IMM perjudican a Canelones desde hace 20 años

Andújar, que ya había sido candidato a intendente en 2015, quiere bajar los impuestos de Canelones y advierte que se está ante una situación que recuerda "viejos tiempos en el crecimiento morosidad que hay en los últimos años". Dice que va cerrar el vertedero de Cañada Grande, algo que la actual administración se había comprometido a hacer, pero que no lo hizo. Plantea "hacer un ajuste" para que la intendencia no se haga cargo de cosas que, a su criterio, no le competen, como en materia de cultura, deporte, "cuestiones de género" y "temas de derechos humanos". Rechaza el relato de que Canelones está bien "con el tema de higiene ambiental". Explica que la "confluencia política" en la interna del Partido Nacional que hace que los dos sectores principales, Aire Fresco y Alianza País, no tengan entre sí grandes diferencias ideológicas.

De estos temas, y algunos más, habló con El Observador en su despacho en el edificio anexo al Palacio Legislativo. A continuación, un resumen de la entrevista:

20250220 Entrevista al diputado Sebastián Andujar, candidato a la intendencia de Canelones. Foto: Inés Guimaraens

En una entrevista con Fácil Desviarse hace alrededor de un mes dijiste que "esta intendencia se ha extralimitado un poco en las competencias y no se ha enfocado a veces en las cosas esenciales". ¿Qué cosas te parece que la intendencia está haciendo que no debería hacer, que vos sacarías?

A ver, no significa que no sean cuestiones que la sociedad necesita sino que hago detalle en si es competencia o no del gobierno departamental. Hay cuestiones que pueden ser debatibles en cuanto a los recursos que se utilizan y se distraen de otras situaciones que sí son competencia. Tiene que ver con la cultura, con el deporte, con cuestiones de género, temas de derechos humanos que a uno le parecen bien, pero que tenemos que tener cuidado hasta dónde se puede ensanchar esa base administrativa que tantos costos nos distrae.

¿Cerrarías oficinas? ¿Cuáles?

Hay que hacer una revisión. Esto no tiene nada que ver con no disponer del servicio de ciertos funcionarios. Se trata mucho más de una optimización del recurso humano en pos de mejorar la gestión. Hay direcciones y hay oficinas que tienen que ver con lo que dije. Hay direcciones que no tienen hoy su cometido o no deberían tener su cometido en un gobierno departamental y que pueden revisadas o integradas a alguna otra dirección. Hay oficinas regionales que tienen que ver con obras, con tránsito, que no están insertadas dentro de la descentralización municipal, sino que es agrandamiento y ensanchamiento de la base de la administración central. Hay muchos cargos de confianza, muchas direcciones y eso nosotros lo vamos a rever y a hacer un ajuste.

Hablás mucho de que querés que la gente en Canelones esté "más feliz" con su departamento. Ese término es un poco vago. ¿Específicamente en qué aspectos querés hacer hincapié para que la gente de Canelones esté más satisfecha?

Es un concepto macro. Es lo más importante que tiene que tener presente un gobernante: ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que todos los canarios se sientan a gusto en el lugar donde viven? Entonces, para lograr ese objetivo hay una suma de factores que tenemos que mejorar. Reafirmo ese concepto y va a ser el concepto principal que yo voy a manejar en la campaña.

En el área de limpieza, las autoridades de Canelones se jactan de tener un 80% de aprobación...

Si hay un relato que no condice con la realidad es que en Canelones estamos bien con el tema de higiene ambiental. Una cosa es haber dado un paso en cuestiones de cómo los vecinos del departamento tienen que manejar sus residuos dentro de su propio domicilio y otra cosa distinta es el concepto general de lo que significa la higiene para un departamento que está muy lejos de lograrlo. Te diría que hay un alto grado de insatisfacción. Porque la higiene no solamente es residuo domiciliario, la higiene es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con los restos de vegetación, las podas, que tiene que ver con los residuos comerciales e industriales, incluida la disposición final de residuos, que es la cuestión que este gobierno no ha podido solucionar.

En Montevideo se habla mucho del modelo canario de limpieza. Por ejemplo, el candidato a intendente Mario Bergara plantea llevarlo a algunas zonas del departamento. Está la idea de que es un sistema al que le va muy bien.

Está tan mal Montevideo que el ejemplo es Canelones. En el país de los ciegos, el tuerto es rey.

Noviembre de 2022: entrega de contenedores en Lomas de Solymar Foto: Intendencia de Canelones

Sobre el sitio de disposición final, la intendencia no logró el cierre del vertedero de Cañada Grande. Lo que dicen es que habían adjudicado una licitación para hacer un sitio de disposición final en Soca pero que este gobierno nacional se lo dejó en suspenso. Después apareció una iniciativa privada de la empresa Morseloy que en los últimos días recibió una autorización parcial previa del Ministerio de Ambiente. ¿Cuál es tu idea para resolver Cañada Grande?

Desde el 2005 a la fecha se han ido en promesas de que el asunto de Cañada Grande se va a solucionar y no han podido. Han intentado metodología que no estaba acorde a las normas que se deben de cumplir. Hacer una disposición de residuos finales no es elegir un lugar y hacerlo porque sí, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos. A mí lo que me consta es que el gobierno nacional avanzó y propuso y quiso construir los consensos tanto para Montevideo como para Canelones de ir en busca de la solución de residuos finales. Me consta también que la Intendencia de Canelones fue la que puso el frío y dejó correr. Creo que tiene que ver con un tema electoral de no tomar posición para que nadie se le enoje porque en definitiva nadie quiere tener la basura cerca de su casa.

¿De ser intendente avanzarías con la iniciativa de Morseloy?

Por supuesto, porque hay que aprovechar la tecnología, el mundo moderno y las facilidad que nos da. Si bien requiere de una inversión importante y de participación privada tenemos que caminar en ese sentido porque hoy tenemos posibilidades de hacer cosas que sean mucho menos contaminantes de las que se vienen haciendo, y de las que se hacían antes, y tenemos que aprovechar. Lo que en un momento era un problema para los gobiernos, el residuos, hoy tiene que ser una solución porque en definitiva a largo plazo se pueden generar ingresos. Hoy hay un descreimiento total en toda la población de Canelones de cómo se manejan los residuos. Hay que generar una nueva confianza. La gente que le puede tocar el emprendimiento cerca de su casa tiene que estar convencida y tiene que tener información que corresponde para saber que eso es mucho mejor de lo que estaba.

No solo hay vecinos de Villa Olmos (donde estaría la planta de valorización de residuos de Morseloy) descontentos con el proyecto, sino que también críticas desde la academia sobre su impacto ambiental.

Yo no he escuchado hasta ahora ninguna biblioteca que garantice 100% que estos proyectos son cero contaminación o que en el futuro garanticen esa cero contaminación. Es lógico, estás manejando residuos no solamente orgánicos sino también inorgánicos y estás manejando residuos industriales, comerciales, hospitalarios... Lo importante es hacer lo que hoy está al alcance y que menos daño genere.

Hay una autorización previa del Ministerio de Ambiente para una parte del proyecto, la planta de valorización de residuos, pero no para la otra parte: el relleno sanitario donde irían los no revalorizables. El ministro Robert Bouvier decía que es un paso en el "proceso de cierre" de Cañada Grande, pero se va a tener que seguir usando.

Yo creo que Cañada Grande tiene que tener fecha de vencimiento. Ya ha generado una alta contaminación, ha generado un hartazgo en la sociedad que la rodea. Si el proceso Cañada Grande tiene que seguir, que siga en otro lugar y que no afecte tanto a los vecinos y que no esté tan cerca de los vecinos como está hoy.

¿Te comprometés a cerrarlo en el próximo periodo si sos intendente?

Por supuesto, pero eso implica ir haciendo aquello que se vaya aceptando. Ir aprovechando las normativas que te van autorizando para ir avanzando en el buen sentido, en el sentido de que aquellos residuos que se puedan ir procesando que se hagan.

20250220 Entrevista al diputado Sebastián Andujar, candidato a la intendencia de Canelones. Foto: Inés Guimaraens

Sobre saneamiento, ¿tenés pensado algún plan? ¿Avanzar en algunas localidades?

En el departamento de Canelones el saneamiento es competencia de la OSE, no de la intendencia. Lo que tiene que hacer el gobierno departamental es trabajar a la par de OSE porque todo aquello que se rompe hay que repararlo. Y hay que aprovechar las obras que se vayan a hacer de saneamiento para que la obra del gobierno departamental, que es la reparación posterior a la rotura, se haga de calidad con mucha durabilidad.

Respecto al tema de movilidad, has dicho que hay gente en Canelones que pierde cuatro horas todos los días entre ida y vuelta a Montevideo. ¿Qué se tendría que hacer?

Hay tres ejes. El que tiene menor dificultad puede ser el eje de ruta 5 porque ya tiene la obra del Ferrocarril Central. Es simplemente la voluntad de las partes, con el emprendimiento privado que hoy tiene utilización exclusiva de esa obra, para ver si se puede insertar algún transporte de pasajeros. Es el que a corto plazo se podría llegar a implementar. Después tenés el Tren Tram que es una obra de largo plazo, porque llevaría entre unos tres, cuatro o hasta cinco años, con un valor mayor a US$ 500 millones, pero no podemos negarnos de que el beneficio que vamos a tener va a ser tan grande. Solucionaría todo lo que tiene que ver con la costa del departamento de Canelones y el ingreso por el este a la capital de Montevideo. Y el otro eje es el de ruta 8 que no podemos olvidar que desde Empalme Olmos y Pando existe una vía de tren, que fue una de las últimas que se dejó utilizar. Era la que se utilizaba también para el transporte que llevaba las plantas de ANCAP en Lavalleja. Se podría planificar o llamar por iniciativa privada a una reparación y una puesta en funcionamiento de la misma. Y ahí tendrías solucionado los tres principales ejes. No hay otra opción para mejorar el problema de movilidad que ir al transporte público a través de las vías del ferrocarril. Uruguay no nos ofrece otra forma. Por cuestiones de naturaleza, geográficas, de infraestructura que tiene la capital que no se pueden romper. Tenemos que tomar la decisión. Tiene que haber voluntad de la Intendencia de Canelones, de Montevideo, porque son obras traumáticas y hay que convivir con la obra mucho tiempo.

En el Frente Amplio parece haber más simpatía por el proyecto del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) que por el tren tram. Días atrás, la futura ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo que el proyecto del Cinve "aborda diferentes temas" (plantea dos líneas troncales: una por Camino Maldonado y Av. 8 de octubre y otra por Av. Giannattasio y Av. Italia) y no solo un "eje" como el del tren tram. Podría pasar que asumas como intendente de Canelones pero que el gobierno nacional impulse esta idea. ¿Qué te parece el proyecto?

A mí no me gusta meterme con cuestiones departamentales en el departamento que no me corresponde, por ejemplo con Montevideo, pero fracasaron con el Corredor Garzón, fracasaron con General Flores. Me parece más de lo mismo y con los antecedentes que tenemos no me genera la confianza. La solución no es esa. Todas esas son situaciones paliativas si es que funcionan. No garantiza que en el tiempo baje la cantidad de vehículos que transitan en la calle. Todavía no puedo apreciar cuál es el beneficio de ese proyecto. No me genera sobre todo ser la solución para la gente que viene del departamento de Canelones. Porque el problema lo tenemos muchos más los canarios que los montevideanos y no hemos sido considerados como realmente debemos ser considerados con las decisiones de transporte que toma la Intendencia de Montevideo. Las decisiones de transporte que ha tomado la Intendencia de Montevideo de los últimos 20 años han perjudicado a los habitantes del departamento. Son detalles que tienen que ver con las empresas interdepartamentales, los costos del boleto, los permisos que tienen para las paradas que pueden utilizar cuando ingresan a la capital.

Hace unos días en TV Ciudad dijiste que "Canelones es mucho más que la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro". ¿De qué manera te parece que se expresa ese problema de percibir a Canelones solo como esa parte?

Me parece injusto. Primero todo parte de la comunicación. Porque es la opinión que tiene el centralismo en Montevideo de que cada vez que se menciona Canelones, tanto para lo bueno para lo malo, se está haciendo referencia a lo que es Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Si bien es muy importante y es donde el desarrollo urbanístico y de población es el mayor y hay que prestarle mucha atención, Canelones es mucho más que eso. También es zona rural, es zona productiva, es la Ruta 8, es la Ruta 5.

¿Le atribuís responsabilidad también a la propia Intendencia de Canelones?

La Intendencia de Canelones ha hecho un esfuerzo muy grande para centrar en los últimos años la atención en Ciudad de la Costa. Por distintas razones. El gobierno departamental tiene que gobernar con un sentido de equidad. Que el vecino de San Ramón, como decirte uno de los puntos más lejos de la capital, o el vecino de Jaureguiberry, o de Santa Lucía, se sientan parte de lo mismo y hoy no sucede.

¿En dónde ves eso?

Las obras, la atención, los recursos, la inversión, no ha sido equitativo, ha sido absolutamente despareja sin respeto al contribuyente, porque el contribuyente que vive en una ciudad se merece la devolución de sus tributos a través de los servicios y es muy injusto. A veces atendemos zonas o barrios o lugares que tienen una alta morosidad con el dinero de los buenos pagadores de otros lugares.

20250220 Entrevista al diputado Sebastián Andujar, candidato a la intendencia de Canelones. Foto: Inés Guimaraens

Has dicho justamente que en Canelones hay un concepto tributario "desmedido".

La justicia tributaria es un concepto muy amplio y para mí circular. O sea, ¿dónde existe la justicia tributaria? Existe donde el vecino paga y el gobierno se lo devuelve con servicios. Si eso sucede de ambas partes, existe la justicia tributaria. Entonces, la capacidad que tiene hoy desde el punto de vista económico la familia que vive en Canelones con relación a los tributos es máxima. No puede tener un aumento más, no puede pagar más. Ya estamos entrando en riesgo de morosidad. Estamos en una situación que nos hace recordar viejos tiempos en el crecimiento de morosidad que hay en los últimos años. En aquellos lugares donde estamos exigiendo tributación y no le estamos devolviendo el servicio, hay que repensarlo. O buscar un sistema que realmente genere una situación de mucho más justicia.

¿Bajarías los impuestos?

Se han inventado tasas que antes no existían o que estaban comprendidas dentro del concepto de contribución inmobiliaria que hoy fueron separadas para recaudar más: tasa de recolección de residuos, tasa de alumbrado. Yo creo que hay que revisar todo eso que se ha creado. Desde el 2012 hasta la fecha, somos el departamento que ha aumentado más la contribución y más la cantidad de tasas que pagan los vecinos del departamento.

¿Sacarías una de esas tasas?

Sí.

Pero hablaste de que en algunos lugares no se devuelve lo que el vecino paga de impuesto. ¿La idea es bajar los impuestos en todo el departamento o que en algunas zonas paguen menos?

En todo el departamento. En Canelones no hay ciudadanos de clase A y B. Nuestra propuesta es justamente tener un alivio tributario a través de cosas que fueron inventadas para poder recaudar más.

¿Sobre seguridad tenés previsto hacer algo? Es un área que depende del Ministerio del Interior, pero la intendencia también puede aportar. Martín Lema (candidato blanco en Montevideo), por ejemplo, está hablando de poner cámaras en paradas.

Le reconozco a este gobierno que algo en ese sentido ha trabajado, no podemos desconocerlo y creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Quizás complementando más con el Ministerio del Interior sobre temas de inversión, pero los gobiernos departamentales no pueden estar ausentes de esa planificación. Se pueden hacer complementaciones que son de diversos tipos, que no tiene que ver solamente con la compra de cámaras sino con recursos humanos, con la utilización de la propia infraestructura que tiene la intendencia para que el ministerio pueda hacer las cosas más fáciles. También UTE puede colaborar. Tenemos que estar todos. Pero hay que tener cuidado con las competencias. Zapatero a tus zapatos.

Respecto a asentamientos: Rodrigo Amengual, director de la Agencia de Vivienda de la Intendencia de Canelones, dijo a El Observador que hay asentamientos que fueron erradicados, que hay otros en "vías de erradicación", pero que hay "más gente en situación de calle, más gente en los asentamientos". "La gran mayoría de la gente que viene, viene expulsada del interior hacia Montevideo, de Montevideo hacia Canelones y en algunos casos directamente de la periferia de Montevideo", dijo. ¿Qué harías para lidiar con esto?

¿Es competencia de la intendencia tener una dirección de vivienda? No es competencia. Hay un Ministerio de Vivienda, hay una Agencia Nacional de Vivienda, hay un Ministerio de Desarrollo Social. La intendencia puede colaborar, con su patrimonio, con disponer de soluciones territoriales. Hasta ahí. No es competencia de la intendencia construir viviendas. Las viviendas las tiene que construir el gobierno nacional. Lo que la intendencia puede hacer es, dentro de las cosas que le corresponden, en los barrios donde existen los asentamientos mantener la higiene, ayudar con el tema alumbrado, una buena caminería, quizás también con el tema de pluviales donde no existe saneamiento.

En el Frente Amplio se dice que el gobierno nacional ahogó financieramente a las intendencias de Montevideo y Canelones. Los candidatos frenteamplistas dicen que van a pedir que Yamandú Orsi vuelva a instalar el Fondo de Infraestructura Metropolitana.

En ninguna rendición de cuentas de los últimos 15 años vi que la intendencia recaudara menos. Capaz que el gobierno 2020-2025 tomó alguna decisión, pero no perjudicó las arcas del gobierno departamental. Año a año ha ido creciendo la recaudación, ha ido creciendo el dinero que la intendencia dispone. Hoy la Intendencia de Canelones recauda 750 mil dólares por día. Nunca en la historia había sucedido eso. Ningún gobierno ha sido más rico que este en la historia del departamento. No creo que haya habido un ahogo financiero.

Pero más allá del supuesto ahogo, este fondo dejó de funcionar. ¿Te imaginás pidiendo que vuelva?

No, yo creo que con los recursos, con los ingresos que hoy tiene el gobierno departamental, puede funcionar muy bien. Puede controlar la deuda que tiene y puede planificar cosas para que el departamento mejore.

Nueva Legislatura 2025 2030/Sebastián Da Silva, Javier García, Sebastián Andujar Foto: Leonardo Carreño

Te fuiste del Herrerismo a Alianza País. ¿En estas elecciones departamentales tenés el apoyo del Herrerismo en Canelones?

Quien lo representó hasta ahora fue Javier Radiccioni. Con Javier estamos conversando en este proyecto departamental.



¿Te apoyarían a vos y no a Lereté?



Estamos en conversaciones. Es un proceso largo, todavía falta, pero no descarto la posibilidad de que eso suceda.

Teniendo en cuenta que pasaste por varios sectores, ¿cómo diferenciarías ideológicamente los dos grandes grupos que tiene ahora el Partido Nacional: Aire Fresco y Alianza País? En otros partidos, como en el Frente Amplio, es más fácil distinguirlos.

Hace muchas elecciones, (Luis) Lacalle Herrera creó Unidad Nacional, donde generó un espacio donde había herreristas-wilsonistas. De ahí en más el Partido Nacional se ha manifestado con esos espacios de confluencia política. No hay espacio que no tenga a wilsonistas-herreristas juntos, rochanos con herreristas. Es muy difícil determinar un sector que sea solamente de 'esto'. Con el respeto que merecen esas corrientes, que antiguamente siempre marcaron al Partido Nacional. Todos tenemos concepciones distintas dentro del partido y las podemos mantener, pero no significa que nuestras expresiones electorales estén sujetas a eso. Lacalle Pou tuvo la habilidad y la inteligencia de acercar el Herrerismo con Carlos Julio Pereira y también con espacios wilsonistas como de donde viene Javier García y no pasó nada.

Los politólogos dicen que los partidos tradicionales siempre tuvieron diferentes ofertas para agarrar el mayor electorado posible. ¿No es un problema lo que pasa en el Partido Nacional?

Para nada. Creo que es parte de la evolución y de la modernización de los partidos. Porque en esos espacios de confluencia se nota la grandeza de los políticos de que se pueden unir a pesar del origen, de cuáles fueron sus primeras armas en la política. Pasa en todos lados: en el Partido Colorado, en el Partido Nacional y muchísimo más en el Frente Amplio. Lo vemos con el MPP hoy.