Alfonso Lereté: "En Canelones sentimos que nos han perforado el departamento las ocupaciones ilegales"

Atlántida como capital turística de Canelones tuvo su momento por la década de los 50, 60, 70. Era la ciudad de los médicos, conocida también como Ciudad Jardín. Después empezó un lento deterioro donde otros destinos turísticos empezaron a prevalecer... Atlántida le cedió espacio a Colonia, a Rocha, al turismo termal, al turismo de free shop. Hoy el gran problema, y muy especialmente lo hemos notado en las últimas dos gestiones de la Intendencia, es que no se le dio el potencial turístico, no se le dio la prioridad, especialmente en tres temas. Infraestructura, hoy los vecinos están pidiendo un shock de infraestructura. El saneamiento, si vos no tenés saneamiento no podés pensar en un desarrollo inmobiliario, productivo y que despegue realmente. Y el tercero, propiamente dicho con lo turístico, con los servicios que brinda el Estado en Atlántida, pero también que eso contagie al privado para que reinvierta en lo que es su negocio.

También dijiste que Atlántida "espera que alguien la tome para que vuelva a ser una Ciudad Jardín". ¿Ese sos vos?

Sí, porque hace 53 años que vivo en Canelones, en la Costa de Oro y en Parque del Plata. Y Atlántida es mi segundo hogar. Conozco mucho lo que es la idiosincrasia local. Hoy Atlántida está esperando un nuevo líder, un líder departamental y un líder local. Está esperando por pujar para salir adelante y está pidiendo cosas que se han postergado durante mucho tiempo. En el tema saneamiento nosotros dejamos todo preparado para que este gobierno nuevo lo ejecute. Pensábamos que íbamos a hacer nosotros. Tuve ocho reuniones con Raúl Montero, el presidente de OSE. Participaron incluso integrantes de la Intendencia de Canelones y del Ministerio de Turismo. Lo teníamos incluido cuando la inversión era US$1.000 millones. Después vino el achique a US$ 280 millones y allí no pudimos contener a Atlántida. En este segundo plan que esperemos que exista de saneamiento de este gobierno, hay que integrar a Atlántida, Las Toscas y Parque del Plata. (También), Atlántida tiene una costa muy importante y se puede desarrollar hacia la ruta 8. Por eso estamos planteando remodelar la Avenida Artigas y una doble vía en ruta 11, desde la Liga de Fomento de Atlántida hacia la ruta 8.

Planteaste también hacer un puerto deportivo ahí. ¿Te parece que hay voluntad en el gobierno nacional para hacerlo?

Se habla hace 70 años del puerto de Canelones. También nuestro gobierno dejó todo encaminado para realizar la licitación. Y deseamos que el nuevo presidente, la nueva ministra, lo haga. ¿De qué se trata? De un puerto deportivo en la manzana cero de Atlántica, donde allí se estaría construyendo lo que se planificó, no en este último gobierno, en los últimos 40 años. Desde el '85 hasta ahora los distintos gobiernos han aportado. Ya hay un proyecto definido en la Dirección de Hidrografía, ya está diseñado el puerto con 250 marras, ya están los estudios de batimetría y sísmico para decir 'esto se licita'. Hay dos caminos: el privado, que ya hay una iniciativa privada que se presentó por parte del grupo Saceem, y después está el camino del Estado uruguayo. Los dos son positivos. El más inmediato es que el Estado defina en el próximo presupuesto a través de un artículo que incluya la construcción del puerto que son de US$ 60 a US$ 68 millones. Lo importante es que en los dos caminos tenemos que cumplir con una máxima que es fundamental. El único departamento con costa que no tiene una inversión estatal en materia portuaria es Canelones.

diputados-eutanasia---db-13-jpg..webp Estafadores se hacían pasar por Lereté Diego Battiste

Has sido bastante duro con el Frente Amplio. En 2021, la diputada Lilián Galán te acusó de ejercer "violencia política" y "de género". En 2022, hubo una situación confusa donde dijiste que (el coordinador de Gabinete Institucional de la Intendencia de Canelones) Pedro Irigoin te golpeó en la cara y donde te acusaron de empujar a una funcionaria de la intendencia. Hubo denuncias desde ambos lados. Primero, ¿en qué quedó esa situación judicialmente?

Vamos por parte. Lo primero lo vivimos en el marco de la Comisión Investigadora por las inasistencias injustificadas por parte de Fenapes, Fue a plenario y la Cámara de Diputados desestimó el planteo que hizo en su momento el Frente Amplio porque estaba cometiendo una falacia. No era una información correcta. La segunda acusación que el Frente Amplio nos hizo, en este caso el MPP, estuvo vinculada con una audiencia pública que se hizo en el excine de Parque del Plata por el Club Deportivo Parque del Plata. Cabe recordar que la intendencia avasalló a esta institución, le quiso sacar la sede. Hasta ahora no lo logró porque lo hemos frenado con distintas acciones. Allí se generó un episodio que terminó en denuncias policiales y en Fiscalía. Le ganamos el juicio a la intendencia. Nunca hubo ninguna acción de esa naturaleza. Es más, en el fallo, por parte de tres ministras del Tribunal de Apelaciones, se afirma que los testigos que presentó la intendencia fueron confusos y contradictorios.

Lo segundo es cómo te parece que te puede jugar, a favor o en contra, esta postura que has tenido, ahora que sos candidato a intendente.

No hay que confundir firmeza con agresión. Firmeza quiere decir que uno está convencido de que el otro se está equivocando y le dice: 'tú te estás equivocando en la contratación masiva de funcionarios, porque incrementaste la contribución inmobiliaria, porque no aceptaste donaciones del gobierno nacional, de UTE, que venían camiones y camionetas para los municipios'... Nosotros fuimos firmes y en eso no me arrepiento ni un ápice. Ahora, si se entiende por firmeza agresión o enfrentamiento, no se entendió nada del vínculo político.

¿Cómo es tu relación con las autoridades de la intendencia? Irigoin en ese momento también te había acusado de faltar a la verdad y había dicho que era algo a lo que los tenías acostumbrados.

Con el candidato actual de la fuerza de gobierno (Francisco Legnani) es buena. Con algunos directores también. Con otros tenemos profundas diferencias. Nunca vamos a avalar determinadas prácticas. Y si algunos jerarcas de la intendencia, que responden directamente al MPP y que en su momento tuvieron determinadas actitudes que nosotros no las compartimos, esa postura la voy a mantener. Voy a poner un ejemplo de esa persona que citaste. En su momento fue acusado por funcionarias de la Intendencia de Canelones de obstruir una investigación en su momento administrativa vinculada con casos de acoso laboral en el municipio de La Floresta. Este jerarca recibió esas denuncias y no le dio viabilidad para iniciar un proceso de investigación administrativa. Ocho meses después y gracias a que el partido nacional generó una comisión investigadora en el municipio de La Floresta, allí la intendencia investigó. Esas conductas no las puedo compartir.

Entrevista a Francisco Legnani Foto: Inés Guimaraens

¿Rechazás específicamente cómo se ha manejado el MPP en Canelones?

No, son algunas figuras del MPP. Creo que tiene grandes cuadros políticos, tanto a nivel nacional como en el Parlamento y en la propia Intendencia de Canelones, pero hay algunas figuras que no están a la altura de las circunstancias. Voy a poner otro ejemplo. Denuncié los 500 contratos directos y los 54 de particular confianza y el estado paralelo que formó la Intendencia de Canelones y cómo se ha favorecido a punteros políticos del MPP. Esa persona ingresó a la intendencia a través de una adjudicación directa de una cooperativa que se llama Chapalea, en Parque del Plata. Le dieron una camioneta, herramientas y dinero por mes para poder solventar esa cooperativa. Resulta ser que esa persona en el año 2014 se presenta como candidato alcalde por el MPP y gana. Y después se presenta a diputado, también gana. Después lo nombran Coordinador Institucional. Y hoy es senador de la República. ¿De dónde surge eso? Del clientelismo político. Porque ¿quién le dio la primera oportunidad laboral y para que se mostrara en la comunidad? Se la dio la intendencia y no por las vías que hoy el Frente Amplio defiende.

En Desayunos Informales (Canal 12) hablaste de un puesto que se llama "coordinador de vértice" donde se gana 225 mil. ¿Cómo es esa situación y qué proponés vos?

Está bien que cada intendencia tenga sus cargos de confianza. Ahora, 54 es desmedido. Seguramente se pueda bajar a 30 o 35. Son cuatro coordinadores de gabinete. Está la misma persona que citaste. Gana $225.490. ¿Qué hacen estas personas? Coordinan entre el intendente, el secretario general y los directores generales. Esto antes no existía. Es burocracia. Es generar estructura política partidaria para que punteros políticos potentes del FA estén ocupando esos espacios y para hacer caja porque estos $225 mil van al MPP, como siempre lo han dicho los dirigentes, y de allí el MPP le devuelve a cada uno el sueldo que estima que tienen que cobrar. Esto con Lereté desaparece. Es un ahorro de $1.000.000 por mes. Pero a esto le tenemos que sumar los 500 contratos directos. Ya de pique no vamos a renovar la mitad, 250. ¿Qué implica eso? Un ahorro de US$ 30.069.575. En cinco años es uno de los dos fideicomisos que pidió la intendencia. Por tanto, uno yo no lo tengo que pedir.

¿La situación financiera de la intendencia cómo la ves? Desde 2013 que presentan superávit cada año.

A ver, lo del superávit es una falacia. Superávit es si tú no tenés deudas y acá tenés deuda. Acá vas a pagar las cuentas en el año 2049 cuando saldes estos nueve fideicomisos por US$ 300 millones, más los intereses, más los juicios que perdiste. Son una deuda total de US$ 500 millones. Que la intendencia haya logrado a través del instrumento fideicomiso encadenar su recaudación para pagar esto, eso se lo reconozco. Está bien, porque es un instrumento y hay que utilizarlo. Ahora, hay una premisa que para mí es fundamental. Si tú desacelerás el proceso de endeudamiento, estás empezando a liberarte la mano. Hoy la intendencia está atada. Está entregando soberanía tributaria. Cuanto más préstamos saca, es menor la capacidad que le queda de dinero para poder invertir en obra. Con estos 250 contratos que caducarían estamos hablando de que yo le permito a cada municipio destinar US$ 500 mil en el quinquenio para cada uno, solamente con la mitad de ese ahorro, US$ 15 millones.

Hiciste una propuesta de, no importa quién gane, se comparta la Secretaria de Descentralización y Participación y también que en la Junta Departamental por menos un año la oposición tenga la presidencia. ¿Qué buscabas con esto?

El sistema político a nivel nacional, pero en Canelones, está maduro después de 40 años de democracia como para afrontar una definición de compartir un espacio de poder. Si resultamos electos, quiero contar con la visión del Frente Amplio que va a tener poder en los municipios. Porque hay una acumulación de muchos años de descentralización, no sólo en lo que tiene que ver con los municipios, también con las juntas locales. Por tanto, hicimos esa presentación y sé que cayó bien. He sentido el candidato del Frente Amplio que opinó en un sentido positivo, porque justo es decir que el actual presidente (Yamandú Orsi) cuando fue intendente lo intentó hacer también. En la Junta Departamental no es un ámbito en el cual pueda interferir porque es legislativo, pero a mí me encantaría si se ponen de acuerdo las fuerzas de gobierno a nivel del parlamento canario lograr, como pasa en algunas juntas del interior, que de los cinco años por lo menos uno se le asigne a la oposición de turno.

20250220 Entrevista al diputado Sebastián Andujar, candidato a la intendencia de Canelones. Foto: Inés Guimaraens

En el tema de movilidad, Andújar apuesta al viaje en trenes y entiende que el proyecto del Cinve es "más de lo mismo". ¿Vos de qué lado te encontrás?

Con respecto al oeste, están prontas para ser utilizadas las vías del Ferrocarril Central para el tren de pasajeros. Ahora, le tengo que dar tiempo a este gobierno. Primero tiene que definir si a AFE se le vuelve a brindar la oportunidad de correr con tren de pasajeros en esa vía que no es una vía privada. La nueva ministra, el nuevo presidente de AFE, el presidente de la República van a tener que definir: ¿queremos trenes de pasajeros donde AFE sea el operador? ¿Queremos trenes de pasajeros donde una empresa privada se presente como operador y se le habilite? Lo que está claro que esa oportunidad es inmejorable. La tenemos que ejecutar en estos cinco años y tiene que ser Montevideo-25 de agosto como ya estaba. Allí se transportaban casi 800 personas por día, era muy bueno. En el caso de Pando, ya no es la vía Ferrocarril Central, es la línea Minas. Allí hay que estudiar la condición de la vía y, en función del material, el rodante que tenga AFE o un privado que quiera incursionar, también darle el mismo tiempo para poder avanzar. En el caso del corredor de la costa, el tranvía me seduce mucho.

En cuanto a tiempos de viaje, es importante hacer una inversión en infraestructura, tener mejores vehículos, más cómodos, pero hay algo que parece obvio y es que debería haber una aplicación de celular que tenga los ómnibus interdepartamentales de Montevideo y Canelones. ¿Te imaginás haciendo algo por este lado?

Quien nos asesora en materia de transporte, lo planteó como uno de los puntos a incluir dentro de la propuesta. Tecnología que sepa no sólo la frecuencia, sino los tiempos, que sepa inclusive, habría que ver si esa información puede ser ponderada, cómo viene la unidad en cuanto a asientos vacíos y pasajeros parados en el coche. Tener información que le permita a la persona decidir. Creo que lo de las unidades, en cuanto a la capacidad de hacer sentir bien al usuario, están mejorando sustancialmente. Hay unidades eléctricas que tienen wifi, aire acondicionado, la gente está cómoda en transportarse en esas unidades. Obviamente que estamos en un proceso.

20250110 Alfonso Lereté con vecinos de la Costa de Oro que denuncian ocupaciones ilegales.jpg Foto: cedida a El Observador

Encabezados por vos, vecinos habían hecho denuncias por ocupaciones ilegales en Los Titanes y La Tuna. ¿En qué quedó esa situación?

El tema quedó congelado porque cada vez que públicamente se sabe de un tema de esta naturaleza se calma por un tiempo la intención de ocupar. Si existe un 96% de la población que compró su terreno legalmente, los tengo que defender. (También), me tengo que ocupar de ese 4% restante con la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y con Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social. Como intendencia tengo una cartera de tierra. Podemos iniciar un proceso de casas no tan ambiciosas para empezar a alojarlas y después ver planes con el Ministerio de Vivienda y con el Mides para poder avanzar. Lo que nosotros no podemos permitir es olas de ocupación parciales y otras en terrenos más amplios donde se empieza a formar el asentamiento. En este periodo de gobierno, tuve que frenar tres o cuatro asentamientos donde intervine yo solo. En Canelones sentimos que nos han perforado el departamento las ocupaciones ilegales y que la intendencia en algunos lugares prácticamente no ha hecho nada. Por la vía de la omisión, la intendencia fomenta la ocupación. Han hecho algunos procedimientos, pero nosotros vamos a tomar tres medidas.

¿Qué proponés?

Primero, vamos a darle potestades a los alcaldes y concejales, de aplicar la ley que me exige como intendencia ser la policía territorial. Si vemos la presunción de una ocupación: (hay que hacer) denuncia policial y judicial inmediata. Voy a imitar a Maldonado, tenemos que formar cuerpos inspectivos que todos los días lancen 25 o 30 inspectores en todo el departamento. Y la tercera: estamos evaluando con un cuerpo de asesores jurídicos la posibilidad de iniciar el proceso de expropiación en aquellos inmuebles donde hace 25, 30, 40 años no se paga la contribución inmobiliaria y hoy son objeto de especuladores, de personas que muchas veces no tienen necesidad, pero van a ocupar. Ocupan y a través de la figura del derecho posesorio se lo venden a otra persona a los dos días. O se instalan en la costa de Jaureguiberry, porque es un balcón al mar, y van en 4x4 y ocupan.

También se había denunciado a dos edilas por ocupaciones respecto a un terreno en Parque del Plata.

Fue una vecina de allí que denunció a dos personas que revisten la calidad de edil departamental. Eso fue analizado por el cuerpo de ediles de la coalición. Hubo un contacto con el presidente de la junta y la información que tenemos es que están esperando que eso se resuelva en el ámbito policial o judicial. Lo que sí está claro es que no han asistido más regularmente a las sesiones.

Alfonso Lerete Foto: Leonardo Carreño

Tema Cañada Grande: la intendencia se había comprometido a dejar este vertedero. Hay algunas propuestas, la última es de la empresa Morseloy (en Villa Olmos). ¿Qué harías?

Acá hay una autorización ambiental que el gobierno nacional tiene que definir y después lo que se tiene que definir es cómo la intendencia va a actuar al respecto. No podemos mirar para el costado... el movimiento vecinal que se estableció y lo que han asesorado algunos especialistas. Confiamos en los técnicos del Estado porque son del Estado, no son del gobierno. Segundo tema, y esto es una propuesta que tenemos: queremos resarcir al pueblo de Empalme Olmos por haber recibido durante 30 años la basura de todo Canelones. A Empalme Olmos, a Villa Olmos, a todo el municipio. Hablamos de dos factores que son fundamentales: el presupuesto nacional y el presupuesto de la propia Intendencia de Canelones. Me refiero a una partida económica especial que se destine sólo para Empalme Olmos. Con el objeto de mejorar toda la caminería rural, de pavimentar lo que hoy no está pavimentado, de mejorar la policlínica, de mejorar la escuela y también el centro de educación media.

El Ministerio de Ambiente le dio a ese proyecto una autorización previa que además es parcial porque aprobó la parte de la planta de valorización, pero no la del relleno sanitario.

El gobierno nacional cumplió en decir 'no en Cerro de Mosquitos' (había una propuesta para el municipio de Soca y la intendencia ya había adjudicado la licitación). Iba a ser un problema grande porque era sólo relleno sanitario. Cuando se votó en la Junta Departamental una planta de tratamiento de los residuos domiciliarios tenía separar nylon, metales, cartón, separar lo que era la basura y empezar a revalorizarla, el tratamiento de los lixiviados, una planta de biogás y, cuando prácticamente no quedaba nada, el relleno sanitario. Pero tenía un costo de US$ 30 la tonelada. Hoy Canelones genera 600 toneladas de basura por día. Cuando llegaron los números a los jerarcas de la intendencia en el pasado periodo de gobierno, pidieron bajar el costo. Y se bajó a US$ 21 o US$ 22 la tonelada. Quedó solamente el tratamiento de los lixiviados y el relleno sanitario.

Estás dispuesto a hacer el proyecto de Morseloy pero dándole plata a Empalme Olmos.

Quiero ver cómo juega el gobierno nacional... El resarcimiento no es por lo que va a venir. Es por lo que ya pasó.