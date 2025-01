Vecinos de la Costa de Oro denunciaron ocupaciones ilegales: según intendencia, es un problema de "larga data"

"Podemos desde el embrión mismo evitar la eventualidad de un asentamiento o que se empiece a construir en un lugar donde no es debido", dijo Lereté.

El diputado señaló que en los balnearios Los Titanes y La Tuna hay viviendas precarias de costanero y chapa, mientras que en otros lados, como Jaureguiberry, hay lo que los lugareños llaman "ocupaciones VIP". "Van en 4x4, se instalan, demarcan el terreno, construyen 6 a 8 dados de hormigón e instalan un contenedor", afirmó.

En la Intendencia de Canelones existe la Unidad de Seguimiento de Ordenamiento Territorial. Javier Salsamendi es quien está a cargo. Según explicó a El Observador, "la ocupación de la costa es un problema de muy larga data".

Salsamendi dijo que este problema "se da más fuertemente, o que se nota más, en la temporada estival que en otras épocas del año".

A su criterio, el verano de 2025 no tiene "en particular" una crecida de ocupaciones ilegales. "Siguen ocurriendo casos, pero no tenemos una situación en la que podemos decir que haya aumentado", sostuvo.

Aunque dijo que le preocupa que estas situaciones en la Costa de Oro generen "un eventual entramado urbano sin la organización correspondiente", dijo que no suele pasar que se formen asentamientos en la zona costera, por lo menos, no al sur de la ruta.

En cualquier caso, la intendencia tiene dos esquemas a partir de los que busca combatir las ocupaciones ilegales. Uno incluye un recorrido "padrón por padrón" donde se pide la presentación de documentación de que la persona puede estar en ese lugar en particular. El otro es a partir de denuncias de la población.

Para lograr el desalojo de las personas, la intendencia tiene que recurrir a la Justicia, dijo Salsamendi.