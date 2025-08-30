El traslado de una columna gigante al puerto altera el tránsito y recorridos de ómnibus en Montevideo este fin de semana: los detalles

La columna que está siendo trasladada al puerto y generó alteraciones en el tránsito

Durante este fin de semana el tránsito en Montevideo tendrá distintas alteraciones, así como algunas rutas de ómnibus, debido al traslado de una columna de gran porte por buena parte de la ciudad. La columna, de 400 toneladas y 80 metros de largo , será llevada desde Bella Italia hasta el Puerto , en un trayecto que seguirá hasta el domingo.

El movimiento de la columna, un implemento usado para trabajos de destilación, comenzó su camino en la noche de este viernes, comenzó en la planta CIR Industrial, en Aparicio Saravia y Rafael. El recorrido de la maquinaria abarcará un total de 14,8 kilómetros, y será por las avenidas General Flores, Bulevar Artigas, la Ruta Nacional Hugo Batalla y la Rambla Baltasar Brum.

Según informó la Intendencia de Montevideo, el movimiento de la columna significa que este sábado, desde las 13 horas y hasta las 23, Bulevar Artigas estará cortado en el tramo que va de Uruguayana hasta Agraciada, en la senda que va al oeste . El tránsito será redirigido por las calles Carlos Solé, Hermanos Gil y Uruguayana.

A las 23 "se realizarán diferentes maniobras para avanzar con el traslado", anunció el gobierno departamental.

El domingo, a partir de las 7 de la mañana, la circulación por la rambla portuaria en dirección al puerto estará interrumpida, y habrá un desvío hacia el Centro, a través del puente Capurro, mientras que en la dirección oeste, el desvío será por la rambla Baltasar Brum y las calles 12 de Diciembre y Uruguayana.

Se estima que la columna llegará al puerto sobre el domingo a mediodía, aunque se advierte que la complejidad de la operación puede alterar esos planes.

Cambios en recorridos de ómnibus

Además de estos cambios en el tránsito, la Intendencia de Montevideo advirtió sobre modificaciones en recorridos de transporte colectivo durante el sábado y el domingo.

Desde las 14 horas del sábado y hasta las 7 de la mañana del domingo, la línea 124 y los ómnibus de larga distancia que paran por Bulevar Artigas entre Agraciada y Uruguayana tendrán un desvío en dirección oeste por Agraciada, Capurro, Blas Basualdo y Doroteo Enciso, antes de tomar la ruta 1.

El domingo, de 7 a 13 horas, las líneas que paran por Bulevar Artigas entre Uruguayana y los accesos tendrán el mismo desvío.