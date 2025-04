El uruguayo Jorge Néstor Troccoli condenado en Italia por Plan Cóndor: "No he asesinado a nadie"

El represor uruguayo Jorge Néstor Troccoli , condenado a cadena perpetua en Italia por sus acciones en el Plan Cóndor en su país en la década de 1970, afirmó este jueves que no es un criminal y que no ha “asesinado a nadie”, al declarar en otro juicio ante el Tribunal de Roma.

“No soy un delincuente, no soy un criminal y no he asesinado a nadie. Soy inocente de toda la acusación, a pesar de haber sido injustamente condenado a cadena perpetua por hechos de hace 50 años en un país que jamás me ha acusado de nada”, declaró el exmilitar, a quien se escuchó por primera vez en el banquillo.