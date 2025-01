Elecciones departamentales: con Canelones encaminado, la Coalición Republicana define sus candidatos en Montevideo

El escenario colorado, y cabildante, es opuesto en la capital.

El Partido Colorado todavía no definió quién irá de candidato. Hay nombres que se manejaron en su momento, pero que ya fueron descartados por diferentes motivos: el abogado Jorge Barrera, el vicecanciller Nicolás Albertoni y hasta el director de la constructora Saceem, Alejandro Ruibal.

Hay otros que están todavía latentes como el hasta hace poco prosecretario general del partido, Gustavo Osta, y el vicepresidente de UTE y exsubsecretario de Deporte, Pablo Ferrari. En las últimas horas, como informó El País, algunos dirigentes comenzaron a manejar el nombre del representante uruguayo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington Abdala. Consultado por El Observador, el exdiputado colorado no quiso hacer declaraciones al respecto.

Hay otros dirigentes que entienden que debería ser una mujer la que tome la posta y sea candidata por el Partido Colorado. Otros manifestaron a El Observador que tienen la esperanza de que Pedro Bordaberry, senador electo, se presente como candidato a la intendencia. Ya lo hizo en 2005 y puede hacerlo esta vez porque no integró ninguna lista colorada en las internas –todavía no había vuelto a la política– y por lo tanto no está inhabilitado a ser candidato a otro partido que no sea el colorado, como la Coalición Republicana. De todas formas, el propio Bordaberry dijo en agosto de 2024 que no pensaba ser candidato a intendente. "Yo no estoy pensando en otra cosa que no sea la elección para ser senador", dijo, por ejemplo, a El Observador.

En cuanto a convencionales en Montevideo, la mayoría la tiene Unir Para Crecer (la alianza de los sectores encabezados por Andrés Ojeda, Robert Silva y Gustavo Zubía). Sin embargo, se busca una candidatura que tenga el consenso de toda la fuerza política.

En el caso de Cabildo Abierto, la situación es más compleja todavía. Manejan la fecha del 1 o el 2 de febrero para tener su convención departamental. Ahí decidirán si llevarán un candidato y, en ese caso, quién será. Inicialmente, sonaban las opciones de los diputados Martín Sodano y Silvana Pérez Bonavita. Si bien el del primero todavía es posible, la segunda ya lo descartó, según supo El Observador. Pérez Bonavita se dedicará a su tarea en la Cámara de Diputados, donde es la única electa por Montevideo en el partido de Guido Manini Ríos (el otro diputado es Álvaro Perrone de Canelones).

Hay dos nombres, de figuras menos conocidas, que "han expresado su voluntad de candidatearse", dijo el presidente de la fuerza política, Ignacio Curbelo, a Búsqueda. Se trata de Roque García y de Javier Cabo. García es un coronel retirado que, según escribió en su cuenta de X, propone para Montevideo "una revolución republicana que le devuelva el poder al vecino". Cabo es un dirigente que integra actualmente el Espacio de los Pueblos Libres, el sector de Eduardo Radaelli que se enfrenta a Manini Ríos en la interna cabildante.

Sin embargo, el propio Cabo le dijo a La Diaria, en una nota publicada el 9 de enero, que "la probabilidad de que haya un candidato de Cabildo Abierto es baja". En cambio, tres días antes, el 6 de enero, Manini Ríos había dicho a El País que "probablemente" van a presentar "un candidato propio dentro de la Coalición Republicana".

El Partido Independiente (PI) no llevará candidatura propia y está "en conversaciones" para apoyar la de Lema, dijo el subsecretario de Trabajo y dirigente del PI, Daniel Pérez, en Desayunos Informales (Canal 12) el 9 de enero.

Por el lado del Frente Amplio (FA), solo está confirmada la candidatura de Mario Bergara, que tiene el apoyo público de Seregnistas y el no oficializado del Movimiento de Participación Popular (MPP). El Partido Comunista maneja el nombre de la gerenta de Gestión Ambiental de la intendencia capitalina, y vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro.

Canelones: Andújar, Lereté y Cervini "encaminado"

Aunque todavía no tuvieron su convención departamental, en Canelones ya están definidos los dos candidatos blancos: el diputado reelecto Sebastián Andújar y el diputado, que no logró renovar su banca, Alfonso Lereté.

Tras abandonar el Herrerismo en agosto de 2024, Andújar forma parte de Alianza País, el paraguas electoral que sumó a Alianza Nacional, Espacio 40 y Mejor País (Grupo de los Intendentes) para ser el sector blanco más votado a nivel nacional en octubre de 2024. Andújar dijo en Desayunos Informales (Canal 12) este lunes que Canelones tiene problemas de movilidad –con casos donde hay que "caminar 20 cuadras para tomar un ómnibus"–, de prestaciones de servicio, de medio ambiente, así como un concepto tributario "desmedido".

Por su parte, Lereté tiene el apoyo de Aire Fresco, según dijo el mismo a El Observador. Se trata del sector de Luis Lacalle Pou, que fue el segundo más votado a nivel nacional entre los blancos, pero el primero en Canelones (por encima de Alianza País). Se prevé que la convención departamental tenga lugar el 1° de febrero, añadió el diputado.

Lereté estuvo este lunes en Esta boca es mía (Canal 12) y ahí dijo que la campaña en Canelones debe tener "mucha propuesta" a nivel de municipios, de departamento y en relación con el gobierno nacional, también "mantener lo que está bien que ha hecho el FA" –como los contenedores domiciliarios y el compostaje– y "cambiar lo que está mal".

Finalmente, en el Partido Colorado todavía ningún candidato confirmó públicamente que se lanzará, pero está todo encaminado para que lo sea el diputado reelecto por Canelones, Walter Cervini. Según supo El Observador por fuentes políticas, Cervini ya cuenta con el apoyo de los sectores que fueron con Bordaberry en octubre, es decir, la mayoría de los convencionales en Canelones, pero está buscando tener también el de Unir Para Crecer. Algunos dirigentes de esta alianza ya le transmitieron su respaldo a Cervini, pero todavía quedan algunos pasos para consolidar el de todo el sector que encabeza el prosecretario general del partido, Andrés Ojeda.

En Canelones, Cabildo Abierto y Partido Independiente no tendrán candidatos. Por el lado del Frente Amplio, el actual secretario de la intendencia, Francisco Legnani, se encamina a ser el candidato único de la fuerza política. Ya tiene el apoyo del MPP, del Partido Socialista, del Partido Comunista, de El Abrazo, de la Vertiente Artiguista y de Seregnistas.