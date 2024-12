"No podemos acostumbrarnos a vivir entre la mugre": blancos aprobaron a Lema como candidato a intendente por la coalición

El Partido Nacional aprobó en su Convención Departamental no presentarse en las próximas elecciones departamentales de mayo para hacerlo bajo el lema de la Coalición Republicana con Martín Lema como candidato a la Intendencia de Montevideo .

"No hay espacio para achicados en este partido. Solamente se trata de ir para adelante. Le decía que no tenía ningún tipo de duda y no manejaba ningún tipo de opción", dijo Lema, senador electo, en su discurso.