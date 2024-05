"Empecé como una loca a gritar": la madre que dejó a su hija en un auto mal estacionado y se lo llevó un guinche

"Cuando salgo, no lo encontré al auto, y a mí lo que me preocupaba era la nena. Dije, 'pero era esta la calle' . Fueron diez metros del auto que lo dejé. Y no la vi. Y ahí empecé como una loca a gritar . Los cuidacoches no me sabían explicar qué pasó", contó la mujer.

—Mirá, no tengo el auto, no sé qué pasó. Lo dejé mirando para un lado que no era, pero no complicaba ninguna entrada.

—Voy a monitorear las cámaras. Quedate tranquila— le respondió la policía.

—¿Cómo voy a estar tranquila? No sé si me lo robaron al auto y tengo a la nena adentro.

La agente entonces pudo averiguar qué pasó.

—Te lo llevó el guinche.

"¿Cómo se lo va a llevar el guinche? Del parabrisas del frente se ve que hay una nena toda rosada, una campera rosada grandísima. Y no pudieron ver eso... Dejame una nota, una multa, no sé, no te me lleves el auto con la nena", dijo la mujer a Telenoche.

La policía le dio el número del guinche y la mujer lo llamó.

—Te me llevaste la menor adentro del auto. Tiene nueve años, recién cumplidos.

—Es su responsabilidad —le respondió el hombre.

—Pero cinco o diez minutos la dejé. ¿No pudieron ver? No sé si la tenés adentro. Mirá si está bien, si se despertó.

—No, no es responsabilidad de nosotros —Le cortó.

"Esa fue la contestación ¿Cómo no hacerle una denuncia?", dijo la mujer.

"La nena, pobrecita, ahora está ahí media asustada, no me habla nada, no me habla nada. Y claro, porque cuando se despertó vio un hombre que la miraba por el vidrio y no me vio a mí. Mi miedo era que se iba a despertar y iba a abrir la puerta".