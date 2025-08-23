Empresa agroindustrial de la que Sartori es presidente presentó caída de la rentabilidad en segundo trimestre de 2025

Adecoagro , la empresa agroindustrial de la que Juan Sartori es presidente presentó caída de la rentabilidad en segundo trimestre de 2025. El exsenador del Partido Nacional es presidente ejecutivo de la compañía desde junio de 2025.

El sitio especializado en agro Verde News informó que la empresa tuvo una "marcada caída de rentabilidad" debido a "menores precios internacionales, mayores costos en dólares y dificultades climáticas".

El indicador EBITDA , que mide el resultado bruto de explotación , se redujo a US$ 55,4 millones, lo que representó un descenso de 60,5% frente al mismo período del año pasado , según Verde News.

Adecoagro opera unas 500.000 hectáreas entre propias y alquiladas en Uruguay, Argentina y Brasil . En tierras locales participa del negocio agrícola y en el sector arrocero , mientras que en los otros países se extiende también a otras producciones y energías renovables.

Desde abril la compañía de criptomonedas Tether Investments se hizo con el control de Adecoagro tras adquirir el 70% de las acciones en una operación valuada en los US$ 615 millones.

Las ventas brutas de la empresa agroindustrial se ubicaron en US$ 392 millones, levemente por debajo del año anterior, aunque en el acumulado de seis meses totalizaron US$ 715 millones, con un aumento de 9,9% impulsado por mayores volúmenes de etanol.

El blanco había sido precandidato a presidente en las elecciones internas de 2019, instancia en la que fue vencido por Luis Lacalle Pou, quien en el balotaje de noviembre de ese año fue electo como primer mandatario.

Durante el gobierno de Lacalle Pou, Sartori se desempeñó como senador de la República.

En las elecciones nacionales de 2024, el empresario se había postulado a diputado y nuevamente a senador en una alianza con el Herrerismo. Sin embargo, en esta última oportunidad no obtuvo los votos necesarios para ninguna de las bancas.

Luego de la derrota de Álvaro Delgado contra Yamandú Orsi en el balotaje pasado, Sartori declaró que seguiría trabajando "como alguien con proyectos relevantes en el mundo que quiere seguir consiguiendo desarrollo para Uruguay".