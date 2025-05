La emoción de Juan Sartori por el ascenso de Sunderland, lo que dijo de sus contactos con Nacional y el modelo SAD en Uruguay, y su trabajo en Mónaco y Juventus

Juan Sartori en los festejos por el ascenso de Sunderland Juan Sartori en los festejos por el ascenso de Sunderland

“Los que siguieron y algunos habrán visto el documental de de Netflix, saben que el mundo entero estaba esperando ver cuándo el Sunderland volvía a la a la Premier, y lo que se armó es un proyecto donde apostamos a algo muy distinto, porque si ves, es el club más joven de todas las categorías del fútbol inglés. Si mirá los jugadores uno por uno está lleno de historias donde se apostó a la juventud, al hambre, a las ganas de hacer algo nuevo y hacer historia nuevamente”, señaló.

Consultado por si pensaba llevar a algún futbolista uruguayo a Sunderland, señaló: “No, eso siempre es un sueño pero también hay que separar las decisiones del corazón y patrióticas, así que a uno le gustaría con la decisión adecuada en el momento adecuado. Estoy seguro que algún día vamos a lograr llevar a algún uruguayo al Sunderland y que va a ser en las mejores condiciones, pero eso es lo que vamos a ver ahora. El objetivo no es llevar a un uruguayo, sino es un sueño que ojalá se pueda cumplir un día”.

Lo que dijo sobre los contactos con Nacional

Sartori, quien es hincha de Nacional, habló sobre las posibilidades de acercarse a los tricolores y al fútbol uruguayo.

“A mí me han ofrecido de todo, desde comprar cada uno de los clubes ahí, hasta por supuesto meterme en Nacional en lo que sea, pero ahí también uno tiene que tener mucho cuidado lo que hace y no hacer cualquier cosa así de manera disparatada”, señaló.

“Hay que tener el tiempo, la capacidad de cumplir con los objetivos y la idea es tratar de ayudar al máximo que se pueda todo el fútbol uruguayo y aportar desde el conocimiento, la experiencia que uno tiene y después ir viendo y elegir bien los proyectos y los momentos. Nacional, un club que estoy seguro que le va a ir muy bien, algún día vamos a poder hacer algo y apoyar si no de la manera que sea. Está bien, pero... Nada, nada concreto en el corto plazo para que no dejen de enloquecerse algunos”, comentó.

Sartori señaló cuáles son sus equipos más queridos. “Y bueno, hincha de Nacional por historias de chiquito, después ahora creo que el Sunderland para toda mi vida, pase lo que pase con el Sunderland, voy a estar marcado a fuego con ese club y conectado emocionalmente. En Francia, el Mónaco también es un proyecto que estamos aguantando y sintiendo fortísimo desde hace años, familiar. Y en Italia, la verdad que yo siempre fui de la Juventus, por eso estamos metidos ahí adentro”.

Consultado por si alguien había trabado su llegada a Nacional, por lo que dijo de "que no dejen de enloquecerse algunos”, aclaró que eso no fue así. “No, para nada. No. Trabar, no, al revés, trataron todos de convencerme. De todos los sectores políticos y más allá de la política”.

sartori-sunderland.webp Juan Sartori en el Sunderland

En ese sentido, consideró que hubo unanimidad para sumarlo. “Y yo creo que sí, pero es normal que cualquier hincha de Nacional esté llamado a aportar como pueda y como quiera”.

Ante la pregunta de si había hablado con Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, señaló: “No, no, para nada. Es más, creo que nunca hablé con él”.

Las SAD en el fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol

El empresario también fue preguntado por su opinión sobre las Sociedad Anónimas Deportivas (SADs) y si veía ese modelo en Nacional y Peñarol.

“Yo creo que no es necesario transformarse en SAD para tener proyectos exitosos, los clubes más grandes que mejor le va del mundo siguen siendo cooperativas o sociedades de socios, por decir algo, lo importante es ajustarse y organizar la dinámica de trabajo y los equipos para que puedan cumplir”, señaló.

“Creo que no es la estructura la que define el éxito o no en el fútbol actual, sino los equipos de trabajo, la manera de tomar decisiones. Y así como los grandes clubes pueden volverse grandes en Sudamérica, un club uruguayo podría sin ningún problema, con un buen trabajo, mañana ganar una Libertadores contra presupuestos muchísimo más grandes, un club chico uruguayo puede organizarse bien e ir a pelear por los campeonatos como ha pasado últimamente, creo que en fútbol todo es posible si se arma una buena dinámica y los clubes uruguayos por las características y idiosincrasias que tenemos, el conocimiento de fútbol que tenemos que hace que somos únicos en el mundo, como peleamos Uruguay en cualquier mundial contra cualquier país grande, cualquier club uruguayo puede mañana ir a pelear, mañana hasta nos clasificamos a algún Mundial de Clubes, andás a ver a tan campeón del mundo algún día de vuelta que hace tantos años”.

La participación de Juan Sartori en Mónaco y el vínculo con PSG

Sartori también contó cómo es su trabajo en Mónaco, el club de Francia del que es vicepresidente

“Ahí también es un año donde cumplimos todos los objetivos. En Francia es difícil ganar por el PSG, por no decir casi imposible, pero el objetivo de estar en una Champions todos los años o tres años de cuatro con un buen equipo y al mismo tiempo hacer trading de jugadores, porque en ese club es importante para hacer los presupuestos, que el presupuesto funcionen y este año también con jugadores jóvenes que debutaron que le dimos la oportunidad y un buen equipo, logramos ahí también los objetivos así que para el fútbol es un año lindo”.

Juan Sartori en la final de PSG vs Mónaco en Doha Juan Sartori y Nasser Al-Khelaifi en la final de PSG vs Mónaco en Doha

Además, dijo tener un muy buen vínculo con PSG y su presidente Nasser Al-Khelaifi.

“Es un club con el que yo soy muy amigo, trabajamos mucho juntos, el presidente Nasser es un amigo personal, estamos juntos en el consejo directivo de la ECA, la asociación de clubes europeos, en el cual trabajamos ahí todos los meses en un grupo muy chiquito y en temas más europeos, así que es un club que a mí me gusta mucho y que sobre todo el sábado espero de todo corazón que logren algo que se merecen”, dijo sobre la final de la Champions ante Inter de Milán que se juega en Múnich y a la que asistirá.

La llegada a la Juventus

Sartori también está trabajando en Juventus de Italia, club al que llegó recientemente.

“Esa es una historia nueva. Estamos con un grupo de inversores, de gente del fútbol, con el 11% de la Juventus y empezando ahí un proceso donde quizás nos metamos en ese club para aportar. Quién sabe cómo todavía, ahora termina la temporada y vamos a seguramente participar del consejo de administración y también un club que para mí debería estar entre los cinco más grandes del mundo, ese Juventus debería ser como Real Madrid, como Barcelona, como los grandes, y hace unos cuantos años que anda complicado, entonces es un proyecto que también es ambicioso y que en el cual podríamos aportar.

Ante la consulta sobre un posible sorteo de Champions con Juventus y Mónaco en el mismo grupo y dónde iba a estar su corazón, señaló: “No, no, ahí para empezar hay reglas de multipropiedad que sería imposible, pero eso vamos a ir viendo ahora”.