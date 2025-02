En Montevideo subieron los robos de vehículos por tercer año consecutivo: mirá las zonas más afectadas

Las denuncias de delitos son la punta del iceberg: solo dejan ver un trozo (reducido) del problema. En México, por ejemplo, no se denuncian el 97% de los fraudes. En Chile no ingresan a la estadística policial el 79% de los hurtos. En Estados Unidos no lo hacen más del 60% de los robos. En Uruguay no se sabe, al menos hasta que este jueves se presenten los primeros resultados de la encuesta de victimización.