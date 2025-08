Entre "don de gente", características "excepcionales" y un "doble sentimiento", senadores saludaron a Álvaro Delgado tras su renuncia

"Es de esas votaciones que se encuadran en una cantidad de sentimientos, historias, de trayectorias en lo que es la militancia conjunta. En donde en varias oportunidades hablamos de este momento, de esta decisión y son resoluciones que uno no las toma desde la frialdad porque esta actividad es un pasional ", dijo.

Según el nacionalista, Delgado está tomando una decisión que es "muy jugada" y "muy pronunciada" por "nuestro Partido Nacional", por tanto, entiende que esos gestos "hay que valorarlos".

Luego, se refirió a las "expectativas" de lo que va a ser su nueva etapa frente al directorio, sostuvo que, "de acuerdo a sus credenciales", son "muchas".

"No es un acto de fe cuando creemos que Álvaro [Delgado] va a hacer una gran tarea la presidencia del Directorio del Partido Nacional, está basado en los hechos. Cuando alguien ocupó diferentes lugares y lo hizo exitosamente, tiene las credenciales y antecedentes para prepararse para lo que viene", afirmó y añadió que si trabajo como secretario de la Presidencia fue motivo de "orgullo" para el partido.

Finalmente, Lema le deseo al ahora exsenador el "mayor de los éxitos" en su nuevo trabajo frente a la presidencia blanca.

Tras éste, habló la senadora Graciela Bianchi, quien recordó que "gran parte" de la responsabilidad de que ella este hoy en el Partido es gracias a Álvaro Delgado.

"Tenemos una amistad que, como cualquiera relación, tiene momentos de acuerdos y de desacuerdos. Para mí esas son las verdaderas amistades, porque las unanimidades se parecen mucho a situaciones de incondicionalidad que no son las que nos gustan", apuntó.

"Vamos a sentir su falta en el Senado", dijo y destacó sus características "excepcionales" como negociador, pese a que su gusto a veces "negocia demasiado".

"No tengo ninguna duda de que va a ejercer su función como ejerció las otras. Y si hay algo de lo que me tengo que felicitar a pesar de que me cuestionaron muchísimo, fue que en el año 2015 opté por la Cámara de Diputados y Álvaro Delgado fue senador. Él era el senador", sostuvo.

Desde los blancos tomó también la palabra Sebastián Da Silva, que le reconoció a Delgado el "don de gente", la "buena" persona que es y lo "preparado" que está para ser "cualquier cosa" en la vida.

"El rol que él eligió, que es presidir al partido de hombres y mujeres libres, es un lugar de mucho honor para los que abrazamos la causa blanca desde que éramos gurises", dijo.

"Para ese rol se necesita si la capacidad de diálogo que tiene Álvaro [Delgado]. Es indiscutible, diálogo y Delgado son sinónimos. Pero además tenemos que ver como blancos si realmente calza con el 'blancometro' y yo creo que este lo calza. Creo que va a ser flor de presidente", agregó.

Para Da Silva, el excandidato a la presidencia tendrá un desafío "importante" que es "lamer las heridas de la derrota, asumir una autocrítica fundamental, franca, sincera y respetuosa y dar la batalla cultural de aquí en más para que el Partido Nacional esté en los 190 años vivito y coleando como toda vida ha sido".

En otro momento, hizo uso de la palabra Luis Albero Heber. "No es una renuncia, no es que se va de la actividad política, sino que va a cumplir con una misión muy importante por el Partido", afirmó.

El senador, explicó después que "hoy en día" los partidos necesitan contar con un "fortalecimiento" de sus estructuras y una dedicación mayor de la que en "antaño" se necesitaba.

"Entonces, para mí no es una renuncia, es una misión muy importante la que va a hacer Álvaro [Delgado] al frente del Directorio del Partido Nacional, que necesariamente tiene que tener una dedicación exclusiva", aseveró.

Instante después, Javier García habló y destacó que estar "votando renuncia de Álvaro [Delgado] no es un sentimiento agradable" porque se "pierde" un protagonista "muy importante" de la vida del partido y el senador, pero tiene un lado "muy bueno" y es que va a "asumir el compromiso que da la palabra".

"Con la circunstancia de este doble sentimiento, pero al mismo tiempo con la satisfacción de caminar el camino junto del Partido Nacional con Álvaro [Delgado] es que votamos esta renuncia", dijo.

Por parte del Partido Colorado, quien se despidió fue el legislador Andrés Ojeda, que aseguró que Delgado es una persona que el Senado "va a extrañar mucho".

"Hoy vale destacar la resiliencia, que es una característica poco común. La resiliencia de empujar para adelante las causas y eso es quizás lo más importante que nos trasciende a nosotros. Es momento de hacer un gran esfuerzo por fortalecer los partidos políticos que a veces tienden a quedar un poco por detrás del gobierno en caso de ser gobierno y del Parlamento en caso de ser oposición", resaltó.

"El Senado pierde un importante integrante, pero también es real que seguramente él valore esto como un ascenso. En este marco, creo que a mí me corresponde felicitarlo desde el rol legislativo, de ser colegas en la conducción partidaria, pero también al socio y amigo", cerró por su parte.

Desde el Frente Amplio, Sebastián Sabini subrayó que esta "no es" una de esas votaciones que uno quiere hacer.

"En mi caso con Álvaro [Delgado] trabajamos juntos en Diputados en mi primera legislatura. Compartimos varios ámbitos de trabajo y eso que se ha señalado tantas veces que es una persona de diálogo, lo comprobé en el trabajo cotidiano de la cámara", dijo.

Sabini marcó después que espera que Delgado pueda usar "esa capacidad de diálogo" en el Partido Nacional para "tender puentes" sobre las futuras temáticas que les convoquen en este periodo.

"Cuando nos tocó vivir la pandemia y nosotros estábamos en la oposición, Álvaro Delgado llamó todas las veces que fue necesario a la oposición para decirnos: 'esto es importante, tiene que salir' y allí es donde se ven los pingos. Y eso habla también de grandeza, porque no era un momento fácil para el Frente Amplio, hubiese sido más fácil largar las cosas y que se hagan cargo y eso no fue lo que hizo Álvaro Delgado, sino que tuvo una comunicación permanente. Eso lo valoramos mucho, porque entendemos que puso por encima las necesidades del país", aseguró.

También hicieron uso de la palabra otros legisladores como Daniel Caggiani, Carlos Camy o Eduardo Brenta.