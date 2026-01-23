Dólar
/ Nacional / COMISIÓN

Entre "¡mentiroso!" y "parece que hablo en japonés": el tenso cruce entre Da Silva y Fratti en el Parlamento

El senador nacionalista acusó al titular de la cartera de tomar una medida "entre los pan dulces, los budines ingleses, la fruta abrillantada y la sidra"

23 de enero 2026 - 8:42hs
frattidasilva

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, compareció este jueves ante la Comisión Permanente del Parlamento, en el marco de la interpelación impulsada por el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva. La convocatoria estuvo centrada en la situación de seis directores departamentales de la cartera que, según el legislador blanco, fueron “cesados”.

La acusación

Durante su intervención, Da Silva acusó al titular de la cartera y a las autoridades del ministerio de llevar adelante “una medida con premeditación y alevosía entre los pan dulces, los budines ingleses, la fruta abrillantada y la sidra”.

Para el senador, el MGAP “destituyó” a los jerarcas “sin hacer una sola evaluación de su desempeño”, por lo tanto, “incumpliendo con lo que marca la ley”. Además, argumentó que los jefes departamentales habían ingresado por un llamado abierto realizado en la anterior administración, del que participaron más de 900 personas.

En ese marco, Da Silva advirtió sobre el impacto político del conflicto y reclamó: “El campo no se politiza. El que politice el campo, al país más ganadero del planeta tierra, lo que está haciendo es un error”.

La respuesta de Fratti

En su descargo, Fratti negó que se hayan producido despidos o ceses. “Lo que se hizo sí fue avisarle a algunos funcionarios directores que, en el futuro podrían no ser tomados en cuenta”, explicó.

El ministro señaló que el procedimiento administrativo tiene plazos definidos y sostuvo que el proceso puede llevar entre dos y cuatro meses. “No podés avisarle a una persona que se tiene que ir el mes que viene”, argumentó.

Fratti afirmó que su actuación se dio “dentro del marco de lo legal” y citó la ley N°19.670 de 2018, que establece que los directores deben cesar en sus funciones al finalizar el período de gobierno, permaneciendo en el cargo hasta que se designen los nuevos titulares.

“Claramente lo que dice acá es que tienen un año, dentro de ese año se puede hacer una evaluación y sustituirlos, pero lo que no es plausible es que sea renovable cambiando el gobierno. Expira cuando cambia el gobierno”, aseveró. Y remarcó: “Eso es lo que ocurrió hasta hoy: no hay nadie fuera del lugar de trabajo”.

Cruce final y cierre de la sesión

Da Silva volvió a tomar la palabra y sostuvo que las explicaciones del ministro “son típicas” de él. En un tono elevado, afirmó que Fratti “no contestó nada”. “¡No contestó si va a acomodar gente! ¡No contestó cómo se van a designar! ¡Faltó a la verdad! ¡Acaba de mentirle nuevamente al Parlamento! ¡Mentiroso!”, expresó, lo que motivó la intervención de Bettiana Díaz, presidenta de la Comisión, para interrumpirlo.

Al cierre, Fratti restó trascendencia a las acusaciones. “A veces me parece que hablo en japonés, hay gente que no me entiende. Me tomé el trabajo de contestar cada una de las preguntas... Bueno, se puede no compartir…”, concluyó.

A continuación, se puede repasar la sesión parlamentaria del jueves 22 de enero:

Embed - Sesión de la Comisión Permanente | 22/01/2026 | República Oriental del Uruguay

