"Si nos deja en el medio, nos mata": un ómnibus estuvo cerca de ser chocado por un tren al cruzar con barrera baja

"Qué relajo... ¿Es nuevo el chiquilín?", le preguntó la mujer a un hombre que llevaba un buzo de la cooperativa de viajes Ucot -el instructor. El hombre le respondió afirmativamente.

En el video difundido en redes sociales se escucha también a uno de los pasajeros molesto, hablando por teléfono y exigiendo la presencia de la Policía.

"Tengo gente de testigo. Está pasando el tren y el ómnibus pasó igual. Yo me le puse adelante ahora porque quiero detenerlo y resulta que el señor me quiere pasar por arriba", dijo el pasajero.

"Necesito que venga una patrulla ya, porque esto no puede terminar acá. Si el señor se quiere matar, que se mate solo. A mí no me va a matar", agregó.

"Y ahora se quiere ir. Estoy parado enfrente de él y no lo voy a dejar ir. Si quiere pasarme, me va a tener que pasar por arriba", cerró.