"Esto no es Gran Hermano": concejales del FA quisieron declarar "persona no grata" a dos periodistas en Carmelo

"Hay una nota que se hace sobre el tema del proyecto del arbolado en el programa de la mañana que tiene usted y su compañero [Miguel] Guaraglia en el cual se hace un análisis al principio bastante serio, y hasta profundo tal vez, pero después se termina degenerando la conversación en un sistemático ataque a lo que son todos los proyectos del municipio de Carmelo. Entonces yo como concejal voy a proponer que usted, señor García, y el señor Guaraglia se lo declare por parte de este municipio persona no grata. ¿Lo votamos? Yo lo voto", impulsa Miguelena al tiempo que levanta la mano, según se puede ver en la transmisión de la sesión que hizo Carmelo Portal a partir del minuto 15:00.

"Todos sabemos qué pasa cuando se genera un descreimiento sobre las instituciones. ¿No?", agrega el concejal que es apoyado por su compañero de sector, Daniel Caraballo, quien expresó su conformidad con las palabras de su colega y se sumó al voto afirmativo.

"Por pensar distinto a usted", acotó el periodista que se encontraba presente en la sala. "No es por pensar distinto. Es por atacar sistemáticamente la institucionalidad", responde Miguelena.

En tanto, desde la bancada nacionalista, el concejal Rodrigo Cóccaro expuso que si bien en el programa de radio "hay temas que se toman a la risa" o que "se falta el respeto a la institución", entiende que "no sería el rumbo" declarar persona no grata a dos periodistas. Señaló, en tanto, que en caso de sentirse "atacados en el honor" el camino sería el de la Justicia.

"Hay cosas que por más que no nos gusten hay que aguantárselas, por algo estamos en el lugar que estamos. A nivel nacional pasa exactamente lo mismo y yo no veo a políticos a nivel nacional estar censurando o declarando persona no grata, por ejemplo, a Nacho Álvarez", zanjó Cóccaro.

En este punto, los concejales frenteamplistas, quisieron marcar una diferencia. "Yo no estoy hablando de censura, estoy hablando de otra cosa", dijo Miguelena, a lo que el concejal nacionalista le señaló que "si se lo declara persona no grata no puede entrar más a sesión". "No, Rodrigo. No se está coartando la libertad de expresión en ningún lado", comentó Caraballo.

Cóccaro sostuvo que, como alternativa, se podría pedir un derecho a réplica en la emisora o "hacer algún tipo de comunicado". Una postura a la que suscribió también Mario Francia, aunque consideró que el programa "se ha transformado en un circo" y dijo que por ese motivo no lo escucha más.

"Hay gente que va a mi trabajo y me dice 'estoy deseando que hagas una sesión para morirme de la risa'. Lamentablemente se ha transformado en un circo", sostuvo.

"En muchas oportunidades hemos tenido culpa. Muchas veces no hemos colaborado con el respeto a la institución. Hay que hacer un poco de mea culpa. La que evalúa después es la gente pero yo no puedo estar diciéndole al resto lo que puede decir o no", insistió Cóccaro.

En tanto, la alcaldesa Alicia Espíndola manifestó que durante los casi nueve años que lleva en el cargo ha sido el centro de las críticas. "No sé si llamarlo persecución. No se si es por la figura de mujer pero no sé manejar nada y todo lo hago mal de parte de estos dos periodistas. Yo sé que ellos pueden hacer su trabajo, pero a veces he sentido una falta total de respeto. Yo no los escucho pero siempre viene alguien con el comentario de lo que están hablando", dijo la jefa municipal.

Migulena señaló entonces que "esto no es Gran Hermano". "Ahora se está convirtiendo en Gran Hermano al traer el tema acá. Lo que tiene que hacer el municipio es buscar su mecanismo para informar a la población, que en eso también estamos fallando", señaló Cócarro.

En este momento, la alcaldesa señaló que el municipio pauta en la emisora. "Nosotros ponemos una pauta publicitaria en esa radio y nunca nos llaman para que expliquemos nada", comentó. Indicó también que otra radio de la ciudad la llamó, aunque no le estén "dando pauta publicitaria o algo". Entonces, el periodista recordó que sí la llamó. "Me llamaste cuando ya se había terminado el proyecto", dijo.

"Viven denigrar a la gente, es una cuestión de dignidad e integridad", concluyó Caraballo.

Finalmente, la moción no logró las suficientes adhesiones para prosperar.

"Yo sentí que estaba en un juicio hacia mi trabajo"

Consultado por El Observador, García aseguró que desde hace nueve años asiste a todas las sesiones del municipio. "Soy el único que va a todas las sesiones. Obviamente soy el único periodista que sistemáticamente habla del municipio, eso es verdad", comentó.

García se mostró sorprendido ante la moción de los concejales. "Los que proponen son los concejales del Frente Amplio, pero el resto también polemizan y hablan del programa. Yo sentí que estaba en un juicio hacia mi trabajo", sostuvo.

Señaló además que, si bien entiende que no debería hablar durante las sesiones porque participa desde el rol de periodista, sintió que debía intervenir pero destacó que la conversación no se dio de forma agresiva. "Que sí la hay entre ellos. Más de una vez he apagado el grabador para separarlos porque se van a las piñas entre los concejales", dijo a El Observador.

En relación al señalamiento de la alcaldesa, que apela a una diferencia de género en la cobertura, García contó que él se contactó con la directora de Género del Municipio. "Hablé con ella, le dije que sentía que por ser hombre no puedo hacer mi trabajo de forma libre en el Municipio de Carmelo", sostuvo.

Sobre la cobertura periodística, García dijo que se trata de un programa que "no es una cosa acartonada". El periodista sostuvo que siempre ha argumentado las críticas que ha hecho a los proyectos locales. "Lo que dije es que no era un proyecto, que era compra de árboles. Los vecinos que querían un árbol iban y se anotaban en una lista, pero eso está lejos de un proyecto de áreas verdes", ejemplificó.