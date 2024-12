Expresos políticos compartieron una carta a Lucía Topolansky: "Cuál es el pacto con los represores"

" A veces uno debiera ser capaz de retirarse en silencio, con más dignidad . Ayer se conoció una nota de Telenoche donde se leen textualmente opiniones volcadas en un libro de reciente aparición. El dolor y la indignación todavía nos sacuden el cuerpo . Cuál es el motivo o el pacto con los represores que la llevan a injuriar, a poner en tela de juicio, a desacreditar a sus hermanas y hermanos que fueron pres@s y torturad@s, a sus compañeros y compañeras que pasaron por lo mismo, a los familiares que buscan sus desaparecid@s, a agraviar a la Justicia poniéndola como que no sabe distinguir entre un testimonio real y una mentira" , cuestionan en la misiva a la que accedió El Observador.

" Cuando habla al barrer, no lo hace ingenuamente, sabe muy bien que cuando se instala un relato queda como verdad aunque sea mentira ", critican.

Aseguran haber sido "miles l@s que pasamos por las torturas, por violaciones y condiciones degradantes" y sostienen que "la dictadura arrasó con las instituciones, los gremios, los sindicatos y persiguió a quienes pensaron distinto. Torturó, desapareció, encarceló compatriotas".

"Quienes hemos denunciado a los torturadores no lo hicimos con ánimo de revancha o livianamente. Cada vez que uno testifica revive en su cuerpo lo que le pasó. Aparece cada sensación de ahogo y desesperación del submarino, el dolor de la picana en los senos y testículos, los golpes en los oídos y la boca del estómago, los plantones, el estar días defecad@, vomitad@, orinad@ encima, de sentirse una piltrafa humana, de sentir el miedo que viene después. Algunos de ellos como el "pajarito" Silvera, nos sacaba la capucha y se presentaba impune para hacer cualquier cosa. Pasaron muchos años hasta que la Justicia empezó a actuar", agrega la carta.

En tal sentido, asegura que quienes fueron procesados "lo hicieron con todas las garantías del Estado de Derecho, fueron procesados porque los testimonios y las pruebas eran contundentes".

"Es grave poner en tela de juicio el honor y la credibilidad de las personas y es doloroso cuando se hace para justificar a un puñado de torturadores, violadores, secuestradores de niños y responsables de la desaparición de personas. No se explica, no sé entiende, no se justifica", lamentaron para cerrar.

Las declaraciones de Topolansky que generaron las reacciones

La exvicepresidenta Lucía Topolansky aseguró que distintos testigos de delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura mintieron en sus declaraciones a la Justicia con el fin de "obtener condenas" de exmilitares.

"La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada", dijo Topolansky en una entrevista publicada en el libro Los Indomables de Pablo Cohen, basado en entrevistas a la exvicepresidenta y su esposo, el expresidente José Mujica.

La también exsenadora del Frente Amplio relató que fue testigo de la muerte de un preso político durante su paso por la cárcel, al ver que le lanzaron una bomba de humo a su celda. De todas formas, aclaró que no pudo ver a los responsables del hecho.

"Los otros, los que querían que mintieras, te pedían esas cosas (mentir), pero no podés, porque vos no sos como ellos", detalló Topolansky en otro fragmento del libro, quien indicó que los Tupamaros se negaron a realizar este tipo de prácticas y tampoco dirán quiénes mintieron para no ser catalogados como "traidores ni botones".

Incluso, recordó que en otro caso en el que un militante de izquierda testificó por un caso de la dictadura, el juez a cargo de la causa se acercó a él y le dijo: "Lo quiero felicitar, porque de todos los que pasaron por aquí, es el primero que dice la verdad"

La exvicepresidenta, que al igual que Mujica estuvo presa durante la dictadura, dijo que este tema genera tensiones en algunos sectores de la izquierda. "Es un asunto muy delicado que a veces te llena de rabia", agregó.