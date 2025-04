Fernando Pereira comparó el caso de Cecilia Cairo con el de Valeria Ripoll y la excandidata a vice le respondió: "No evado impuestos"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comparó el caso de la ministra de Vivienda Cecilia Cairo , que ayer reconoció no haber pagado durante 20 años el impuesto de Primaria al no tener regularizada su casa , con las deudas que mantiene Valeria Ripoll, y la excandidata a vicepresidenta del Partido Nacional lo criticó.

En una entrevista con Telemundo realizada este miércoles, Pereira indicó que "no puede ser que sea un problema deber", en referencia a la situación de Cairo, ya que "deber debe la mayor parte de los uruguayos" y "algunos pueden pagar en fecha y otros se atrasan".

"Desde nuestro punto de vista y de las consultas jurídicas que hemos hecho, no hay ningún delito en tener una deuda, lo que hay es un escarnio público . Tenemos que enfrentarlo. Cecilia Cairo no es distinta de los vecinos del barrio en el que vive, lo que ha tenido es la suerte de tener un liderazgo, y de que el Frente Amplio una trabajadora puede llegar a ser gobernante", afirmó el líder partidario.

POLÉMICA "No me quedé con plata de nadie": Cecilia Cairo descartó renunciar y relató las peripecias de su familia que la atrasaron en regularización de su casa

"Esto fue lo mismo que le pasó a Valeria Ripoll durante la campaña y yo entendí su explicación. Ella es una persona que vive de un salario que no pudo cubrir la totalidad del costo de sus tarjetas, ¿eso la transforma en mejor o peor uruguayo? Para nada. ¿La transforma en alguien que no puede gestionar? Para nada. La transforma en una persona que no tuvo ingresos necesarios para poder resolver temas".

La referencia llegó a Ripoll, que respondió al presidente del Frente a través de su cuenta de X. "A mi (el) señor Fernando Pereira antes de nombrarme se lava la boca con hipoclorito!! (sic) Yo tengo préstamos que estoy pagando y me descuentan de mi sueldo, no evado impuestos, laburo y pago, lo que hace la gente de bien", expresó.

La integrante del Partido Nacional declaró que no tiene "propiedades" y tampoco ocultó "por más de 30 años la evasión".

"Nunca tuve un sueldo como parlamentaria, ni fui parte de ningún gobierno con cargo remunerado, mi marido no fue edil ni alcalde, en mi casa nunca entró ni la mitad del dinero que le ingresa a la señora Cairo", sentenció Ripoll, quien marcó que desde el gobierno y el Frente "no tienen excusa".