Graciela Bianchi cuestiona a Cecilia Cairo: "No puede ser ministra una persona que desconoce sus obligaciones"

Bianchi explicó que las irregularidades cometidas por Cairo no son menores, y que los hechos tienen implicaciones no solo en términos legales, sino también en la gestión de recursos públicos. “La evasión tributaria es un delito. No se puede no regularizar construcciones. No se pagaron aportes al BPS, no se pagó el Impuesto de Primaria que es el que abastece los comedores escolares”, dijo, subrayando que la evasión de impuestos no puede ser justificada bajo ningún concepto.