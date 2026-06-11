Fiscal del caso Ezquerra: "Mi traslado lo pedí yo por razones de seguridad; ¿quieren que me queda acá y termine muerto?"

"Mi traslado fue a solicitud mía por temas de seguridad, estrictamente de seguridad. Están en conocimiento las autoridades del Ministerio del Interior y de Fiscalía de un evento grave que me pasó y yo no podía seguir trabajando ahí", afirmó el fiscal departamental Diego Chaves, a El Observador, al ser consultado sobre el motivo de su traslado a la sede de Libertad, como informó Caras y Caretas.

"Desde que llegué acá yo hice muchos operativos muy grandes, desarticulamos dos bandas importantes de acá que estaban operando en dos barrios. Y obviamente que eso me jugó una mala pasada", explicó.

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“Me pasó algo que obviamente no se puede contar por mi intimidad y porque quiero proteger a mi familia pero no podía seguir viviendo ahí. Entonces, desde que pasó eso llamé a Mónica Ferrero desesperado, contándole lo que había pasado. Obviamente que ella empatizó conmigo porque a ella le pasó. Acá saben todos dónde vivo. No tengo seguridad, camino por la calle solito. Entonces empecé a moverme para que me trasladara”, dijo.

Si bien admitió que los fiscales están expuestos a que las amenazas en las audiencias, en la fiscalía, lo que pasó “fue mucho más. Intervino Inteligencia de Montevideo”, contó.

Justo coincidió con la licencia paternal, dado que fue padre por primera vez y la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, lo dejó salir antes de licencia para que se tranquilizara “porque ya estaba por colapsar”. Al reintegrarse contó que le hizo dos solicitudes formales. Aclaró que están los expedientes concretos que lo demuestran. Una de esas solicitudes contiene todo lo que pasó, y en base a eso se concreta el traslado.

Cheves dijo que la noticia de lo que le ocurrió no trascendió porque él pidió que se mantuviera en estricta reserva “para preservar” su integridad pero también “porque nunca es un buen mensaje que amenazando fiscales lo sacan de los lugares”.

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Relató que le llegó a decir a Ferrero que si no lo sacaban no iba a seguir trabajando. “No estaba apto para seguir, no estaba durmiendo, andaba mal en la calle. A veces uno piensa que puede, le lleva el mundo por delante, pero cuando caes en la realidad y te ves solito en un lugar decís, la verdad es que esto es demasiado. Entonces vi que realmente ya no podía”, expresó.

Con respecto al caso Ezquerra y el nivel de avance que tenían las actuaciones en donde se indaga al exintendente de Tacuarembó, Chaves dijo que la fiscal sabía estaba bajo su órbita porque fue ella quien lo designó fiscal de Durazno cuando el caso ya había caído en esa fiscalía, al declinar competencia los dos fiscales de Tacuarembó y el fiscal de Paso de los Toros.

Chaves dijo que en el contexto de lo que le sucedía “las causas son totalmente secundarias”. Agregó que está avanzada pero que la podrá continuar el nuevo fiscal que sea asignado. “¿Quieren que me quede acá y termine muerto?”, reclamó.

“Nunca hablé con Mónica de la causa. Uno va juntando la prueba y cuando tiene todo una de las alternativas de formalizar y la otra es archivar. Si yo hubiese querido formalizar, hubiese formalizado. La defensa estaba pensando presentar prueba. Igual yo creo que independientemente de eso, de lo que uno pudiera hacer, de lo que uno estuviera pensado hacer, yo nunca hablé con Mónica de la causa. Si yo pensaba archivar o si yo pensaba formalizar, es un tema mío que no tiene nada que decir la jerarca”, explicó.

Reiteró que jamás Ferrero le preguntó por el estado de la causa. "Si ella hubiera tenido un interés político en defender al indagado, como se dice, me podía haber dicho: “Archivalo y te traslado”.

Ademas contó que el pedido expreso que le hizo a la fiscal de Corte fue acercarse a Montevideo para poder vivir en una zona más segura, por lo que el traslado se demoró porque se debía generar una vacante en un lugar más cerca dela capital, lo que ocurrió ahora. Dijo que en ese momento, había vacante en Tacuarembó o Artigas pero si “encima que a mí trabajando me pasa algo grave, la institución lo menos que puede hacer es perjudicarme más todavía y mandarme al norte”.

Consultado sobre el rol de la fiscal María Fernanda Delpino, dijo que es adscripta en esa fiscalía y es la que generó que el Frente Amplio aplazara el voto de la venia este miércoles. Agregó que como fiscal adscripta no es quien lleva el caso ni quien define la imputación, sino que eso lo hace el fiscal titular.

También cuestionó que la fiscalía no tenga recursos para proteger a sus fiscales. “Constantemente la fiscalía y desde la Asociación de Fiscales se están pidiendo recursos para seguridad de los fiscales, y a nadie le importa nada. Pasó lo de Ferrero (en relación al atendo que surgió en su casa) y seguimos en las mismas condiciones”.