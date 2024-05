Las excusas que puso la mujer trans que denunció a Orsi para evitar dar más detalles de la falsa acusación

Consultada acerca de cómo se dieron los hechos, la denunciante respondió: “Los primeros días de junio del año 2014 me encontraba trabajando en inmediaciones del Parque Roosevelt cuando me para un hombre, que circulaba en un auto negro con vidrios oscuros, y me consulta por el costo de mis servicios. Le dije $ 200 por un oral y este señor me dice que me suba al auto . Me subí, comencé a realizarle sexo oral, noté que este señor no tenía erección y que tenía olor a alcohol ", de acuerdo al documento oficial al que accedió Montevideo Portal.

"Supuse que era por eso, continué unos diez minutos y le dije que me pagara, que me iba a bajar porque tenía que continuar trabajando”, agregó. "Le dije que no iba a estar dos horas dentro del auto si él no tenía erección, que si quería que me quedara en el auto tenía que pagarme más por todo el tiempo que quería que me quedara. Este hombre levanta la voz diciendo: ‘Sos una atrevida, no te voy a pagar nada’. Me toma por los pelos, a la altura de la nuca, y me da un cabezazo en la nariz. Abrió la puerta del auto y me empujó hacia afuera", contó. La mujer agregó que fue al Hospital Pasteur a ser atendida.

Cuando le consultaron si había reconocido a la persona que la agredió, respondió que "en ese momento no sabía quién era" pero lo reconoció "hace muy poco, ya que comenzó con una campaña política. Quien me agredió es el señor Yamandú Orsi", puntualizó.

En la solicitud de archivo, Fleitas informó que tras radicar la denuncia a Díaz se la comunicó con la Unidad de Victimas y Testigos (UVT) de Fiscalía y se le asignó una defensa de oficio. De ahí en más, la fiscal marcó que comenzó un "derrotero sin fin".

Las autoridades "comenzaron a intentar entrevistarse con la victima" para notificarle que debía asistir a la UVT para ser atendida por especialistas, con el fin de "contener, acompañar y efectuar un diagnostico de la personalidad" de ella.

Sin embargo, después de comunicarse una vez con dos especialistas de la unidad por videollamada, Díaz comenzó a dar excusas de presentar problemas de salud, de depresión, etc, para no concurrir a entrevistarse con las técnicas". Fleitas detalló que incluso la "citaron en múltiples oportunidades", y hasta concurrieron a su casa con apoyo de la Policía, pero "nunca" lograron entrevistarla.

Tras ello, tanto la clínica donde Díaz dijo que se había operado la nariz como el Hospital Pasteur informaron que no tenían registros de ninguna operación de la mujer. El Pasteur indicó que la denunciante recién se atendió allí en 2022.

La desaparición de Díaz y la reunión con Fiscalía que no ocurrió el día de la entrevista

Las evasivas de Díaz continuaron, y la mujer ya "no respondía el teléfono, las llamadas, los mensajes", lo que comenzó a generar preocupación en Fiscalía, por lo que la reportaron como desaparecida el 11 de abril. Los efectivos del departamento de Personas Ausentes de Interpol recién lograron localizarla 16 días después.

En su declaración a ese departamento, Díaz afirmó que no fue amenazada durante esos días y ratificó su denuncia contra Orsi, aunque aclaró por primera vez que "no estaba plenamente segura que fuera él".

Tras declarar, Díaz coordinó con las autoridades concurrir a la UVT el 4 de mayo, pero faltó nuevamente, y ese día se emitió su entrevista en la que confesó que la denuncia había sido inventada por su amiga Romina Celeste, situación que la fiscal Fleitas calificó como "inesperada".

La mujer fue condenada a 20 meses de libertad a prueba por los delitos de asociación para delinquir, calumnia y difamación, mientras que Papasso fue imputada por los mismos delitos a 90 días de arresto domiciliario con tobillera.