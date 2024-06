Fuerza Aérea observó a un piloto que lanzó alimentos desde el aire a atrapados por inundaciones de mayo

La vocera de Fuerza Aérea, Marisol Diana, dijo que lanzar objetos desde el aire " es una operación riesgosa y por un tema de seguridad es que está regularizada". Aseguró que el piloto no fue sancionado, sino que solo se lo observó, lo que simplemente implica "llamarlo y explicarle la norma".

"Me lo pidieron. Agarré mi avión particular. No se cobró. Lo hice todo de corazón. Fuimos, tiramos la comida, se la pusimos en el patio, donde la gente caminó tres pasos y agarró todo, los cuatro, cinco paquetes que tiramos", contó Matiaude al noticiero.

Dijo que lo que hizo fue "para que tuvieran el sustento porque eso se fue alargando con el correr de los días" .

"Uno se apega a todos los reglamentos, pero en determinadas circunstancias uno debe traspasar algunas líneas bajo responsabilidades. Fue una situación que se dio en el momento, no da para andar entrando en burocracia para pedir 80 permisos", sostuvo.

Sin embargo, en un expediente al que accedió El Observador, el hombre fue observador de acuerdo al Reglamento Aeronáutico Latinoamericano, LAR 91. El artículo 91.170 sobre lanzamiento de "objetos y rociado" dice lo siguiente: "No se hará ningún lanzamiento ni rociado desde aeronaves en vuelo salvo en las condiciones prescritas por la AAC (Autoridad de Aeronáutica Civil ) y según lo indique la información, asesoramiento o autorización pertinentes de la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. "

En mayo, Matiaude había dicho a Telenoche: "Hicimos unos paquetes y fuimos a la estancia para tirarles verduras, frutas y carne, por lo menos para que vayan pasando los días".

En el inicio del expediente se hace referencia a "las recientes declaraciones en medios públicos" del piloto comercial. Se señala que de acuerdo a la reglamentación citada "para efectuar el lanzamiento, el comandante de la aeronave, debería haber recabado de la AAC, las condiciones especiales para efectuarlo."

¿Qué significa la observación?

La vocera de Fuerza Aérea dijo a El Observador que para lanzar objetos se deben tener las autorizaciones pertinentes "por un tema de seguridad tanto para el o los tripulantes de la aeronave así como de quienes reciben lo lanzado desde el aire".

Explicó que la observación implica que a la persona "se le hace saber que incumplió una norma" de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) "donde el comandante de aeronave para realizar estos tipos de lanzamientos debe tener un entrenamiento previo y avisarle a las autoridades pertinentes que va a realizar ese tipo de actividades".

"Esta es una operación riesgosa y por un tema de seguridad es que está regularizada", sostuvo Diana.

"Descoordinación y celos"

Este jueves 27 de junio, después de que se conociera la decisión de la Dinacia, un grupo de "Pilotos y operadores aeronáuticos que por miedo callan" difundió una carta a la opinión pública. Criticaron que Matiaude "lejos de ser reconocido por su noble acción, fue sancionado por la Dirección de Aviación Civil mediante un informe condenatorio" e indicaron que el hecho "es solo un grano de arena en años de descoordinación y celos por parte de los militares hacia los pilotos civiles".

Por lo tanto solicitaron un "cambio estructural". "Proponemos que la DINACIA sea transferida del Ministerio de Defensa al Ministerio de Transporte, siguiendo los ejemplos internacionales y las normativas de la OACI. Esta modificación permitiría una gestión más adecuada, enfocada en el desarrollo y la seguridad de la aviación civil, libre de influencias y conflictos militares".

"Nuestra comunidad de pilotos y operadores de aviación civil está dispuesta a colaborar en la elaboración de un proyecto de ley que contemple estos cambios, asegurando que nuestra aviación civil pueda operar bajo los más altos estándares de eficiencia y seguridad", continúa la carta.

"Típica norma de presupuesto de Rendición de Cuentas"

El senador Sebastián Da Silva criticó a la burocracia: "Ese es el Estado sin sentido. El poder de la birome en su quinta esencia. Insólito".

"En el medio de las inundaciones en 33, el Punta Matiaude hizo lo que siempre hizo. Agarro su avioneta y le llevo alimentos a gente que estaba rodeada de agua. La única forma que se podía trasladar era por aire. ¿Qué hace la burocracia? Le hacen un expediente", tuiteó este miércoles.

En diálogo con El Observador, apuntó a que se podría "justificar toda esta burocracia, toda esta sanción, los reglamentos exigidos" con el cuidado de que se ingrese, por ejemplo, cocaína en avionetas; un método usado por el narcotráfico.

"Será un tema para discutir. Lo que está claro es que a Matiaude lo mataron mal", afirmó.

Da Silva es amigo de Matiaude y aunque dijo en diálogo con El Observador que no se especializa en este tema, vuela "bastante por el laburo" y tiene contacto con pilotos. Por eso es que está al tanto de la vieja discusión sobre si los pilotos civiles deben estar bajo la dirección de los militares en el Ministerio de Defensa.

Respecto a la propuesta de transferir a la Dinacia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dijo que "apoyaría" que "parte de los cometidos" de esta dirección cambien de ministerio. "Otros son inherentes al Ministerio de Defensa", dijo y dio el ejemplo del control del espacio aéreo.

Sostuvo además que no considera que se algo para modificar en un proyecto de ley, sino que "es una típica norma de Presupuesto Nacional, Rendición de Cuentas", por lo que en este año no prevé avances en este sentido.