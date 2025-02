Futuro ministro de Educación mandará en marzo el proyecto de ley para reinstalar la participación docente en la ANEP y Salle está dispuesto a "estudiarlo"

Foto: Leonardo Carreño

El inicio de la legislatura volvió a llenar los pasillos del Parlamento y en el subsuelo del edificio Anexo, en pleno sábado de ceremonia, se encontraron en la cantina el futuro ministro de Educación, José Carlos Mahía, y el flamante diputado Gustavo Salle, presentados entre sí por el colorado Adrián Juri. El astorista, un histórico de la casa, le comentó al titular de Identidad Soberana que en marzo va a mandar el proyecto de ley para reinstalar la representación docente en Primaria, Secundaria y UTU.

“Yo le digo que lo voy a estudiar, que no estoy cerrado. Fue una respuesta con expectativa”, relató Salle a El Observador. Mahía está firme en que uno de sus primeros movimientos en el gobierno será mandar la iniciativa legal; sabe que en el Senado se va a aprobar sin problemas con los votos del Frente Amplio, pero precisa al menos dos manos levantadas en Diputados. Identidad Soberana, Salle padre y Salle hija, los tienen.

“Pero ahora que me lo pregunta, el tema es el siguiente: primero, los gremios de la educación comparten con el FA y los multicolores los paradigmas de la agenda 2030 (...) es un proyecto antiglobalista, plutocrático, que respalda la ideología de género con la que estamos en las antípodas”, sostuvo el abogado. “La participación de los docentes va a depender del proyecto de educación que esos docentes nos muestren. Pedimos que los gremios nos presenten por escrito la filosofía a la que responde su programa y si sigue las líneas de la agenda 2030, que plasmen por escrito el proyecto educativo que quieren implantar en Uruguay. Si no se cumplen esos requisitos, no vamos a votar”.

Mahía planteó hace semanas que reinstalar la participación docente a través de los consejos en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “es una forma muy efectiva de involucrarlos en la gestión”. “Y no me imagino ningún cambio de fondo en la educación si no lográs un involucramiento de los actores educativos”. “Si no se lograra, que yo aspiro a que se forme, habrá que buscar otras formas de pensar la participación”.

20250217 Gustavo Salle. Primera reunión interpartidaria en el Parlamento. Foto: Inés Guimaraens El presidente electo Yamandú Orsi planteó durante toda la campaña que no imagina una reforma educativa sin la opinión de los docentes. También ha asegurado que busca “un pacto educativo”, “encontrar en qué tres o cuatro cosas el sistema político y la sociedad estamos de acuerdo”, que no va a pretender “la reencarnación de Varela una y otra vez”. El Frente Amplio militó en 2022 a favor de derogar el artículo de la LUC –entre otros 134 contra los que juntó firmas– que transformó los consejos en direcciones generales. Desde febrero del 2021 la administración conducida por Robert Silva designó a directores y subdirectores generales en Primaria, Secundaria y UTU, eliminando a la figura del consejero en representación de los docentes. La línea defendida por el gobierno saliente fue que es necesario velar por la “ejecutividad” y terminar con el “estado de asamblea permanente”. También el Partido Nacional sostenía que “no se puede ser empleado y patrón al mismo tiempo”, y Cabildo Abierto arremetió contra el “corporativismo de la educación”. Mahía apuntó a El Observador que aún no definió si introducir el proyecto de ley por el Senado o por Diputados. Aún temprano para pensar alternativas si no hay un respaldo parlamentario, desde el gobierno electo también han resaltado la necesidad de jerarquizar el aporte de las Asambleas Técnico Docentes (ATD), que vienen reiterando su pedido de retomar el formato de los consejos de la ANEP. En la coalición prima la postura de mantener lo laudado por el referéndum de la LUC. “Estoy de acuerdo con que quede lo que está en la LUC. En el referéndum quedó laudado por la gente y pienso que no es bueno seguir sobre eso”, declaró, por ejemplo, el colorado Conrado Rodríguez a El Observador. La discusión admite incluso algún matiz en el futuro oficialismo. El designado secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo a Brecha pocos días antes del balotaje que “la Constitución es clara a la hora de establecer que la soberanía del país radica en el cuerpo electoral” y que “hay que respetar la voluntad popular de los resultados, porque no vale respetar la democracia solo cuando ganás, también hay que respetarla cuando perdés”. Alejandro Sánchez en Torre Ejecutiva.jpg EFE/Sofía Torres “Eso no quiere decir que quede escrito en piedra (...) no se puede llevar adelante un pacto educativo sin incorporar a los docentes, los estudiantes y las familias. (...) No será la misma forma, será otra, pero gobernar la educación sin los que están todos los días trabajando dentro de los centros sería una locura. Pueden ser las ATD u otros formatos. Lo que es cierto es que, si yo convoqué a la gente, tengo que acatar lo que resolvió”, aseguró en noviembre.