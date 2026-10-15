Gobierno instalará más radares en rutas nacionales: Etcheverry adelantó que hay hasta cinco zonas previstas

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, confirmó que el gobierno instalará nuevos radares de fiscalización de velocidad en las rutas nacionales , que se sumarán a los 124 dispositivos que ya están operativos. La jerarca adelantó que actualmente hay entre cuatro y cinco zonas identificadas para incorporar estos equipos.

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“ Hay algunos que se van a incorporar, si ”, afirmó Etcheverry durante una entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10, al ser consultada sobre la posibilidad de ampliar la cantidad de radares.

La ministra defendió el criterio utilizado para definir dónde se colocarán los nuevos dispositivos y sostuvo que la decisión estará basada en datos de siniestralidad vial , más allá de los cuestionamientos que puedan generar estos mecanismos de fiscalización.

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“En aquellos lugares donde se informa, se verifica con indicadores objetivos, nos guste o no, porque se han cuestionado, pero que técnicamente se demuestran mayores niveles de siniestralidad, y eventualmente es el radar de fiscalización el que puede aportar a mitigar o disminuir y desalentar las infracciones, se van a seguir colocando”, aseguró.

En ese sentido, adelantó que “hoy por lo menos hay cuatro o cinco zonas que están previstos” nuevos radares, aunque no precisó cuáles son ni cuándo comenzará su instalación.

Más radares pedagógicos y cambios de velocidad frente a escuelas

Etcheverry también señaló que varios municipios de distintos departamentos han solicitado la instalación de radares pedagógicos, dispositivos que informan a los conductores sobre la velocidad a la que circulan y advierten sobre la presencia de controles.

“También se van a instalar en aquellos lugares en que efectivamente aporten a disminuir los problemas”, sostuvo.

La ministra destacó además que hay 380 escuelas ubicadas sobre rutas nacionales, por lo que el gobierno analiza alternativas para mejorar la seguridad vial en esos puntos.

Entre las posibilidades mencionó la instalación de “cartelería variable”, que permitiría modificar los límites de velocidad según el funcionamiento de los centros educativos.

De esta manera, durante los días en que no haya clases, los vehículos podrían circular a velocidades mayores que las permitidas durante el horario escolar, sin mantener permanentemente las mismas restricciones.