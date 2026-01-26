"Gran preocupación": informe de Inddhh señala situaciones "reiteradas de vulneración de derechos" en centro ex Tribal

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ( Inddhh ) divulgó en las últimas horas un informe sobre el estado de situación del Centro Breve Estadía para adolescentes varones de Montevideo ( ex Tribal ). En el documento, la institución denunció que a lo largo de los años "se han constatado situaciones reiteradas de vulneración de derechos" .

"Se trata de situaciones de violencia institucional que muestran que los organismos públicos no han podido garantizar la protección integral de los adolescentes a la que están obligados", señalaron.

Según la Inddhh, dichas "situaciones de violencia institucional" han expuesto a los adolescentes a poner en riesgo su "integridad física y emocional, así como de vida" .

comisionado para la niñez Polémica por proyecto de Blanca Rodríguez: Unicef sale al cruce de la Inddhh y dice que hizo "una mala interpretación" de su postura

PARLAMENTO Inddhh en contra de propuesta de Blanca Rodríguez de crear comisionado para la niñez

Pese a destacar que se han implementado "mejoras al sistema de protección" y en especial a las "puertas de entrada al sistema" , señalan que se " siguen corroborando situaciones estructurales de violencia institucional que confirman que es necesaria una revisión profunda del sistema de protección a las infancias y adolescencias".

Dentro del informe revelan el recibimiento de denuncias en 2018 por "situaciones de graves vulneraciones de derechos", en 2023 ante "violencia institucional y malos tratos hacia los adolescentes residentes" y en 2025 por nuevas situaciones de violencia, esta vez con "riesgo de la integridad física, psicológica y de vida de los adolescentes".

Por esta última, desde el instituto invitaron a las autoridades a que lleven adelante una "intervención técnica en forma urgente y se valore el cierre del centro en el mediano plazo, al no poder garantizar la protección de los adolescentes".

Finalmente, señalaron con preocupación un hecho ocurrido en 2026 donde "habría fallecido un adolescente residente en el centro a raíz de una salida no acordada".

Bajo este contexto, desde la Inddhh advierten con "gran preocupación" la existencia de "situaciones de violencia institucional que se reiteran a lo largo de los años en el Centro de Breve Estadía, que han sido informadas y denunciadas".

"Cada episodio de violencia que afecta a los adolescentes constituye una grave vulneración de sus derechos que debe tener una respuesta integral desde el Estado", sostienen.

"Se señala la necesidad de valorar una reforma profunda del sistema de protección integral de infancias y adolescencias, y en especial del Centro de Breve Estadía de Montevideo, al reflejarse que, tal como ha funcionado durante estos años, no es garantista para la atención integral de los adolescentes", agregaron para cerrar.