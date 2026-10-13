Grave accidente en la rambla de Malvín: dos motociclistas heridos y largas filas de vehículos hacia el Centro

Un grave siniestro de tránsito entre una camioneta y dos motos ocurrió en la intersección de Missouri y la rambla O'Higgins, en Malvín , y dejó como saldo dos hombres lesionados , además de importantes complicaciones en la circulación vehicular hacia el Centro de Montevideo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según la información policial, a la que accedió El Observador, el Servicio de Emergencias 911 recibió varios llamados de personas que alertaron sobre el accidente, por lo que se enviaron efectivos al lugar.

Al arribar, los policías constataron que en el siniestro estaban involucrados una camioneta y dos motocicletas , por lo que solicitaron asistencia médica para los heridos.

Junta Departamental de Maldonado reconoció a funcionarios de Identificación Civil por su compromiso y calidad de atención

"Seguramente haya más homicidios que el año pasado", dijo Diego Sanjurjo sobre este 2026

Uno de los lesionados, un hombre de 46 años, fue asistido por una emergencia móvil y trasladado a la Asociación Española . El segundo herido, un hombre de 42 años, también recibió atención médica en el lugar y fue derivado al Hospital de Clínicas .

Por su parte, la conductora de la camioneta, una mujer de 47 años, resultó ilesa.

Largas filas de vehículos en la rambla hacia el Centro

El accidente también provocó importantes demoras en el tránsito por la rambla en dirección al Centro de Montevideo.

El periodista Leonardo Sarro advirtió sobre la situación a través de una publicación en su cuenta de X.

Terrible cola de autos, en la rambla hacia el centro por siniestro de tránsito, con moto en curva de Malvin. La fila de autos llega hasta Coimbra en Punta Gorda. pic.twitter.com/Awhwj4EwRb — leo sarro press (@leosarro) October 13, 2026

"Terrible cola de autos, en la rambla hacia el centro por siniestro de tránsito, con moto en curva de Malvín. La fila de autos llega hasta Coímbra en Punta Gorda", escribió.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente no fueron detalladas en la información policial.