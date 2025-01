Hilos de oro y plata: así comenzó a confeccionarse la banda presidencial de Orsi

Vecinos del barrio Casabó le comentaron a Luján que "es un orgullo que un objeto tan exclusivo sea confeccionado en Casabó y en un futuro llegue a estar en un museo". Para la zona es un acontecimiento, dado que varios conocidos de la bordadora saben que es ella quien está detrás del trabajo.

Para Luján es un honor y un orgullo y considera que es una forma de honrar a su madre y su abuela, que también se dedicaban al oficio de coser y bordar.

Por último, habló de su experiencia con el bordado de su primer banda presidencial para el expresidente fallecido Tabaré Vázquez: "Cuando le llevé la banda se sorprendió y yo no entendía si era que le había gustado o no y le había encantado, me alabó, me dijo que era una obra de arte lo que había hecho".