Identificaron los restos de Ricardo Altamirano, uruguayo desaparecido en Argentina en 1976: su cuerpo había sido encontrado en un cementerio en 2009

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que unos restos encontrados enterrados en un cementerio en 2009 pertenecían al uruguayo Ricardo Altamirano Alza, desaparecido en Buenos Aires en 1976, durante la última dictadura argentina.

La noticia fue difundida por el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) en un comunicado publicado en sus redes, en la que destacaron la "profunda emoción" por la identificación de los restos de Altamirano.

De acuerdo a la organización, Ricardo emigró a Argentina en los años 70. La página especializada Sitios de Memoria Uruguay indica que "no se conoce" que el hombre "tuviera militancia sindical ni política", y se entiende que viajó al país vecino en busca de trabajo. El 25 de agosto de 1976 fue secuestrado, y nunca más se lo vio con vida.

Sus restos fueron exhumados en noviembre de 2009 en el Cementerio Santa Mónica de la ciudad de Merlo, junto al de otro hombre. Ambos habían sido asesinados de un disparo de arma de fuego, y no tenían identificación alguna.

De acuerdo a Famidesa "la identificación, en ese momento, no fue posible por insuficiencia de muestras", pero "gracias al trabajo incansable" este domingo se confirmó que el cuerpo encontrado hace casi 16 años era de Altamirano. "Los restos de Ricardo esperan hoy para reencontrarse con su familia, con su hijo que por tantos años lo ha buscado", concluye el comunicado del colectivo.