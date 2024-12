¿Quiénes pueden participar en el sorteo? El sorteo está destinado a personas físicas o jurídicas que hayan pagado en tiempo y forma la Contribución Inmobiliaria, Tasa General y la Tarifa de Saneamiento en los 12 meses previos al sorteo. Además, no deben tener deudas impagas, ni haber realizado acuerdos de financiación o refinanciación de sus deudas en ese período.

¿Quiénes no pueden participar? No pueden participar personas que ocupen cargos políticos en el gobierno departamental o en los municipios de Montevideo, así como aquellas cuentas que tengan convenios de financiación, refinanciación o acuerdos de pago pendientes. Tampoco pueden participar las personas públicas estatales y no estatales.