Nacional / CLIMA

Inmet brasileño advierte por "peligro extremo" en zonas fronterizas con Uruguay: los detalles

El organismo advierte por un escenario de precipitaciones superiores a 60 milímetros por hora o más de 100 milímetros en el día

23 de marzo de 2026 12:35 hs
inmeturuguay

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) emitió una alerta de tormenta con nivel de severidad de “peligro extremo”, vigente hasta las 22:00 horas de este lunes, que afecta amplias regiones del sur del país, en áreas próximas a la frontera con Uruguay.

El organismo advierte por un escenario de precipitaciones superiores a 60 milímetros por hora o más de 100 milímetros en el día, acompañado de vientos que pueden superar los 100 km/h y caída de granizo.

Según el informe, existe un alto riesgo de daños en edificios, cortes de energía eléctrica, afectación a cultivos, caída de árboles, inundaciones y problemas en el transporte por carretera.

La alerta abarca regiones del suroeste, noroeste, centro-oeste, sudeste y noreste de Rio Grande do Sul, además de sectores de Santa Catarina, incluyendo áreas del oeste y sur de ese estado.

También se encuentran bajo advertencia la región metropolitana de Porto Alegre y zonas serranas, en un evento meteorológico de alcance regional.

