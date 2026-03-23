Inmet brasileño advierte por "peligro extremo" en zonas fronterizas con Uruguay: los detalles
23 de marzo de 2026 12:35 hs
El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) emitió una alerta de tormenta con nivel de severidad de “peligro extremo”, vigente hasta las 22:00 horas de este lunes, que afecta amplias regiones del sur del país, en áreas próximas a la frontera con Uruguay.
El organismo advierte por un escenario de precipitaciones superiores a 60 milímetros por hora o más de 100 milímetros en el día, acompañado de vientos que pueden superar los 100 km/h y caída de granizo.
Según el informe, existe un alto riesgo de daños en edificios, cortes de energía eléctrica, afectación a cultivos, caída de árboles, inundaciones y problemas en el transporte por carretera.