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Investigadora por Cardama: oposición reclama que información enviada por el gobierno es "insuficiente" e "incompleta"

La coalición se reunión para analizar el material enviado y aseguran que faltan las investigaciones administrativas y las comunicaciones del Poder Ejecutivo con el astillero, entre otras cosas

23 de marzo de 2026 18:19 hs
Pablo Abdala y Javier García en la Noche de los Cristales Rotos 2024.jpeg
Gastón Britos/FocoUy

La comisión investigadora sobre el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas al astillero Cardama no sesionó este lunes tal como venía haciendo las últimas semanas –lo volverá a hacer recién después de la Semana de Turismo– pero los diputados de la oposición que la integran aprovecharon para revisar la información enviada por el Poder Ejecutivo.

En una de las primeras sesiones, en febrero, la oposición planteó una serie de documentos a pedir al Ministerio de Defensa y a Presidencia para poder analizar todo el proceso de compra. A esos pedidos se le sumaron los planteos del Frente Amplio y la semana pasada el Poder Ejecutivo respondió formalmente.

Sin embargo, en un primer análisis la oposición cuestionó la información remitida. “Me animaría a decir que no hay ni un 20% de lo solicitado”, dijo a El Observador el diputado blanco Pablo Abdala.

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Entre los documentos e informes que faltan el legislador mencionó todas las comunicaciones entre el gobierno y Cardama posteriores al 1° de marzo de 2025, los informes técnicos realizados por los oficiales enviados a Vigo por la actual administración, los antecedentes (informes técnicos y jurídicos) de la rescisión y las investigaciones administrativas del Ministerio de Economía y el Banco de la República (Brou).

La oposición planteará este tema en la próxima sesión e insistirá para que el gobierno remita la información faltante. Desde el Frente Amplio aun no habían analizado todos los documentos (son dos pen drive de Presidencia y uno del Ministerio de Defensa) pero aseguraron que es probable que haya que pedir más información sobre todo a medida que vaya avanzando el trabajo.

Entre los documentos que sí remitió el Poder Ejecutivo están el contrato firmado con Cardama y la denuncia penal presentada ante la Justicia. Sin embargo, ambos documentos fueron clasificados como confidenciales.

La denuncia ya había sido solicitada por el senador colorado Andrés Ojeda a través de una solicitud de acceso a la información pública pero Presidencia la declaró reservada y no se la envió.

El planteo de Perrone

El diputado cabildante e integrante de la comisión Álvaro Perrone no aceptó la información confidencial porque entiende que no tiene la seguridad necesaria para guardarla.

En junio del año pasado el diputado denunció el robo de $ 50 mil en monedas de su despacho. Por ese episodio, el legislador entiende que no tiene las condiciones para resguardar la información confidencial y hará el planteo en la próxima sesión.

Luego de esa denuncia, desde la administración del Palacio Legislativo le dijeron que iban a poner cámaras pero hasta ahora no se ha concretado.

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