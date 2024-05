Iturralde y la expulsión de Romina Celeste del Partido Nacional: "Sería bueno investigar si hay alguien más"

El presidente blanco pidió a la justicia que "excave a fondo e investigue si hay otras personas" detrás de la denuncia falsa contra el precandidato frenteamplista, con quien Iturralde quiso comunicarse para transmitirle la "solidaridad" del partido , pero no pudo hacerlo.

"Yo no tengo información, sería bueno investigar si hay alguien más", continuó el jerarca, quien no cree que "el sistema político esté involucrado", pero cree que es necesario indagar a fondo porque el país no se puede "acostumbrar" a estas acciones.