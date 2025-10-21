Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÍTICA

Javier García presentará proyecto de ley para duplicar área de frontera bajo jurisdicción militar: "Abarcaría el 40% del territorio nacional"

Actualmente las Fuerzas Armadas pueden actuar en las "zonas fronterizas", marcadas en 20 kilómetros desde el límite fronterizo

21 de octubre 2025 - 12:40hs
31072024-_CL_3234

El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García, presentará un proyecto de ley para duplicar el área de frontera bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas.

En el gobierno de Luis Lacalle Pou se reglamentó la ley Nº 19677 que establece que las Fuerzas Armadas pueden actuar en las "zonas fronterizas", marcadas en 20 kilómetros desde el límite fronterizo. Se exceptúan los centros poblados.

Actualmente los militares tienen jurisdicción en aproximadamente 35.000 kilómetro cuadrados. La propuesta de García llevaría el margen a 40 kilómetros desde el punto fronterizo y duplicaría el área de actuación militar.

Más noticias
sandra lazo: manifestamos a eeuu voluntad del presidente orsi para cambiar ley de derribos
ENTREVISTA

Sandra Lazo: "Manifestamos" a EEUU "voluntad del presidente" Orsi para cambiar ley de derribos

Javier García
POLÍTICA

Javier García criticó a Carlos Negro por atentado a Ferrero y recordó que comenzó su gestión "declarándose derrotado frente al narcotráfico"

"Esto abarcaría aproximadamente el 40% del territorio nacional, 70.000 kilómetros cuadrados", dijo García este martes durante su discurso en el Desayuno de Trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Dentro de este margen, según la norma actual, las Fuerzas Armadas pueden desarrollar tareas de patrullaje, identificación de personas y control de vehículos y detención en caso de flagrante delito.

El exministro de Defensa aseguró que la frontera es "la zona más sensible e importante para combatir al narcotráfico" y que esta ley "ya demostró ser muy buena herramienta".

"Todo es en coordinación con la Fiscalía, con la Policía, con la Aduana y con Migraciones. Duplicando la presencia de seguridad con mínima inversión. Policía y Fuerzas Armadas coordinados para cuidar a los uruguayos. Hay una ley que ha demostrado ser buena, aprovechemos la experiencia y mejores equipos para mejorar y extender el radio de acción", expresó.

Temas:

Javier García Militares Frontera seguridad

Seguí leyendo

Las más leídas

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

De bajo cero a calor: Metsul anuncia que una gran masa de aire frío afectará a Uruguay esta semana
CLIMA

"De bajo cero a calor": Metsul anuncia que una "gran masa de aire frío" afectará a Uruguay esta semana

Jackie Rodríguez Stratta falleció a los 75 años
LUTO

Murió el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta, la voz del séptimo arte en Uruguay

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación
TARIFAS PÚBLICAS

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos