Javier García presentará proyecto de ley para duplicar área de frontera bajo jurisdicción militar: "Abarcaría el 40% del territorio nacional"

El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García , presentará un proyecto de ley para duplicar el área de frontera bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas.

En el gobierno de Luis Lacalle Pou se reglamentó la ley Nº 19677 que establece que las Fuerzas Armadas pueden actuar en las "zonas fronterizas", marcadas en 20 kilómetros desde el límite fronterizo . Se exceptúan los centros poblados.

Actualmente los militares tienen jurisdicción en aproximadamente 35.000 kilómetro cuadrados. La propuesta de García llevaría el margen a 40 kilómetros desde el punto fronterizo y duplicaría el área de actuación militar.

"Esto abarcaría aproximadamente el 40% del territorio nacional, 70.000 kilómetros cuadrados" , dijo García este martes durante su discurso en el Desayuno de Trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Dentro de este margen, según la norma actual, las Fuerzas Armadas pueden desarrollar tareas de patrullaje, identificación de personas y control de vehículos y detención en caso de flagrante delito.

El exministro de Defensa aseguró que la frontera es "la zona más sensible e importante para combatir al narcotráfico" y que esta ley "ya demostró ser muy buena herramienta".

"Todo es en coordinación con la Fiscalía, con la Policía, con la Aduana y con Migraciones. Duplicando la presencia de seguridad con mínima inversión. Policía y Fuerzas Armadas coordinados para cuidar a los uruguayos. Hay una ley que ha demostrado ser buena, aprovechemos la experiencia y mejores equipos para mejorar y extender el radio de acción", expresó.