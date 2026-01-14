Joven intentó ahuyentar a un lagarto con un machete, se resbaló y se apuñaló en la pierna: fue hospitalizado

Imagen ilustrativa de un lagarto Pexels

Un joven de 22 años sufrió una herida accidental en la pierna mientras intentaba ahuyentar a un lagarto, informó la Jefatura de Policía de Río Negro en un comunicado.

De acuerdo a la información oficial, horas atrás la Policía local fue alertada de un "accidente general" que tuvo lugar sobre la playa De Los Arrayanes, con un joven herido en una pierna.

Al dirigirse al lugar, los oficiales atendieron a la víctima, quien les reveló que la situación se desencadenó cuando constató la presencia de un lagarto en la playa.

Al verlo se acercó a él con un machete en mano e intentó ahuyentarlo. Sin embargo, en cierto momento se "resbaló", "produciéndose un corte unos 5 centímetros en la pierna derecha, arriba de la rótula".

Tras escucharlo, los oficiales le aplicaron un torniquete y lo trasladaron de inmediato al hospital de la ciudad de Mercedes, donde "fue ingresado a sala de emergencias para su atención".